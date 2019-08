Sopar popular aigualit al santuari dels Àngels

La Festa Major de Madremanya, coincidint amb el primer cap de setmana d'agost, inclou cada any, el dilluns, una pujada al santuari dels Àngels, situat a uns set quilòmetres del poble. Any rere any, els peregrins sopen junts al replà de davant del santuari. Dilluns passat, una trentena van fer la caminada; a dalt, es van reunir amb 30 veïns més per celebrar el sopar de germanor, explica Montserrat Anglada, veïna de Madremanya que va prendre part en l'activitat. Fins aquí tot sobre el guió previst. Els problemes van començar quan els comensals van provar de comprar begudes al restaurant. «La vetllada cada any havia transcorregut amb total normalitat, algun cop fins i tot ens havien fet el sopar des del restaurant», recorda la Montserrat, que es queixa que aquest any la porta de l'establiment estava tancada. Això no va dissuadir el grup de veïns de parar les taules a fora per sopar, en aquesta ocasió sense beguda. Quan l'àpat popular ja havaia començat, «va aparèixer un home i ens va fer fora de molt males maneres», relata la Montserrat. «Aquesta és una propietat privada i heu de marxar d'aquí, si en deu minuts encara esteu aquí trucaré als Mossos d'Esquadra», cridava el «convidat» inesperat.

Els comensals van obviar les advertències de l'home -el nou llogater del restaurant, propietat de la parròquia- i van prosseguir a l'àgape. Però al cap d'uns cinc minuts, el restaurador va tornar, amb el telèfon mòbil enganxat a l'orella: «feia veure que trucava als Mossos» i amenaçava de nou la seixantena de veïns de Madremanya amb un «millor que marxeu abans que les coses vagin a pitjor». Els entrepans preparats per a l'ocasió van haver de ser engolits a tota pressa. La insistència del restaurador va fer efecte i la vetllada de festa major, aigües.

Assegura Anglada, una habitual de la pujada a peu al santuari dels Àngels –«que ens sentim com a nostre»–, que és la primera vegada que es troben en una situació similar. Per aquesta raó s'han posat en contacte amb l'alcaldessa de Sant Martí Vell, municipi al qual pertany els Àngels, perquè en tingués coneixement. Albert Peracaula, alcalde de Madremanya, va ser testimoni dels fets, un «malentès» a criteri de mossèn Josep Maria, el rector dels Àngels, que atribueix l'actitud del nou responsable del restaurant a la inexperiència. Fins fa ben poc, recorda el mossèn, l'establiment era gestionat per la Fundació Sant Martí, vinculada al Bisbat de Girona. Però les coses van canviar tot just fa uns dies, poc abans que els veïns de Madremanya celebressin la tradicional ascenció a peu fins a l'ermita. «Estem acostumats que vingui jovent a fer botellón», però el nou llogater del restaurant «hauria d'haver estat capaç de distingir que ells eren famílies amb nens que no feien cap mal», lamenta el capellà, que assegura que parlarà amb el restaurador per evitar malentesos futurs.