Control de plagues i qualitat ambiental

Els ratpenats arrosseguen una llegenda negra per l'aspecte i el comportament nocturn. Això no obstant, són considerats un dels aliats de l'home en el control dels insectes. La Generalitat els fa servir per combatre la plaga de la processionària que afecta els pins. També són considerats eficaços en la lluita contra les arnes que afecten els ceps de raïms. Hi ha països que els fan servir com una alternativa als pesticides i en treuen un bons resultats tan econòmics com en la conservació dels ecosistemes.

Són capaços de ingerir sis insectes per minut en plena cacera. En un dia, la tercera part del cos del ratpenat correspon als insectes que s'han menjat. Es mengen només la part que conté proteïnes. És a dir, el cos. Les ales les deixen. Són un indicatiu de qualitat ambiental.