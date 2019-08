Empordà i Ripollès, entre les comarques amb més rescats

Les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Ripollès es troben entre les comarques amb més rescats de Catalunya. Segons dades de Bombers, fins al 31 de juliol, se n'han realitzat 144 en aquestes tres comarques i un total de 699 a tot Catalunya, un 7% menys que a la mateixa data de l'any anterior.

Aquestes xifres evidencien que el nombre de rescats ha baixat per primera vegada des del 2016. No obstant això, els Bombers fan una crida a la prevenció i insisteixen en la importància d'anar perfectament equipats i preparar la ruta prèviament. Esterlich, sergent de la Unitat Tècnica del Grup Actuacions Especials (GRAE) ha recalcat que les onades de calor han reduït el nombre d'excursionistes, però que és aviat per validar els números.

Els rescats de muntanya suposen el gran gruix (448), principalment a les zones dels Pirineus, Montserrat, el Montseny i el Parc Natural d'Aigüestortes; seguits dels 170 que han estat persones desaparegudes. Per comarques, la Vall d'Aran (55) i el Baix Llobregat (48) -especialment per les actuacions del sud a la muntanya de Montserrat-, són les que acumulen més rescats aquest 2018, seguides del Vallès Occidental (43), l'Alt Empordà (39) i el Baix Empordà (39) -on bona part són rescats marítims-, el Ripollès (36) i el Bages (31).



Consells de prevenció

Joan Solé, caporal dels GRAE a Cerdanyola, ha explicat que malgrat que, afortunadament, la majoria d'actuacions que realitzen són de caràcter lleu, és important incidir en la importància de la prevenció. Per la seva banda, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha afegit que un dels consells més importants és consultar el temps abans i durant la ruta. Segalà ha recalcat que cada vegada hi ha més eines que permeten fer-ho, pel que és imprescindible mirar el temps «en qualsevol època de l'any».