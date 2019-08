Figueres podria arribar demà als 40 graus de temperatura

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat un avís per calor per demà divendres que situa diverses comarques de Catalunya en perill alt i mitjà per altes temperatures. Les comarques gironines, a excepció de la Cerdanya, es troben totes en perill mitjà durant el matí. A la tarda, continuarà igual menys l'Alt Empordà, que es trobarà en risc alt. Segons la predicció per demà, es podrien arribar a 40 graus de temperatures en alguns punts de la comarca.

A causa d'aquest episodi de calor, Protecció Civil recomana veure molta aigua, protegir-se del sol, no sortir al carrer i evitar l'exercici físic a les hores de més calor. També demana extremar les precaucions al bosc, ja que el risc d'incendi també serà molt elevat, especialment a l'Alt Empordà.

Aquesta és la previsió del temps previst per aquest divendres 9 d'agost