El responsable del restaurant dels Àngels diu que és un lloc de descans

El responsable del restaurant del santuari dels Àngels ha assegurat que «no es van negar a servir els peregrins, sinó que el restaurant estava tancat per descans del personal» i que «es tracta d'una propietat privada on s'hi ha de demanar permís per organitzar aquests actes».

Els fets es remunten al dilluns, quan un grup de seixanta persones va sopar com cada any dins els actes de la Festa Major de Madremanya, al replà de davant del santuari. Segons els visitants, el restaurador els va fer fora «de molt males maneres» i es van veure obligats a posar punt final al pícnic.



Nega els fets

Antonio Ariza, responsable del restaurant del santuari dels Àngels, va negar que els fes fora de males maneres i va assegurar que el santuari és una propietat privada on molta gent acudeix «a descansar» i, per això, abans se li ha de comunicar a ell. A més, també va desmentir la «mala educació» amb la qual els veïns de Madremanya asseguren que se'ls va dirigir. Antonio Ariza va dir que entén l'enuig dels visitants, però va lamentar les «amenaces» i el «comportament violent» que, assegura, va rebre de part seva.

El divendres, allà mateix s'hi va organitzar la celebració de la Mare de Déu i, segons el restaurador, «la gent va rebre bon tracte i va marxar molt contenta».