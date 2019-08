Ryanair amenaça de tancar la base de l'aeroport Girona-Costa Brava. La Unió Sindical Obrera (USO) i el Sindicat de tripulants de cabina de passatgers de línies aèries (Sitcpla) van assegurar ahir que la companyia irlandesa els ha intimidat amb aquest tancament –a més de dos a les Canàries–, de manera que han contraatacat anunciant una vaga dels tripulants de cabina per al setembre.

Ahir, els sindicats i l'aerolínia de baix cost van mantenir una reunió al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per constituir la taula negociadora del conveni col·lectiu. Després, els representants de Ryanair van demanar una segona trobada, ja sense mediació, per anunciar les retallades.

Per això, ambdues organitzacions sindicals han anunciat una vaga «contra el comportament abusiu d'aquesta companyia», tal com va indicar el secretari general d'USO-Ryanair, Gustavo Silva. Tot i que la vaga encara no té un calendari fixat, segons els terminis de la legislació espanyola haurà de ser al setembre.



«Victimisme injustificable»

Referent al tancament de les bases, el vocal de Sitcpla, Manuel Lodeiro, va considerar «injustificable el victimisme» de la companyia davant les pèrdues, «sent una empresa en constant augment de beneficis» i que, mentre «vol fer acomiadaments», també està «en ple procés de reclutament de personal». Segons els sindicats, els acomiadaments afectarien els treballadors amb més antiguitat.

Pel que fa a la reunió de mediació, per crear una taula de negociació pel primer conveni col·lectiu de l'aerolínia a Espanya, va acabar sense acord. Els sindicats USO i Sitcpla van acusar els representants de Ryanair d'haver provat de modificar l'acord signat el 9 de gener incloent-hi noves clàusules, com ara el trasllat de les reunions de negociació a Dublín.

Ryanair ja va avançar al febrer possibles ajustos a les seves bases per diverses raons, entre les quals hi havia la incertesa generada pel «Brexit», els increments més moderats que en temporades anteriors –per sota del creixement del 8% previst al conjunt d'Europa– i l'impacte causat pel retard en l'entrega de trenta avions 737 MAX amb què comptava per a l'estiu. A aquests arguments, la companyia hi va afegir la puja dels costos de combustible i l'increment dels salaris de la plantilla.

En paral·lel a les amenaces de tancament que afecten Girona, Las Palmas i Tenerife Sur, el sindicat portuguès TCP ahir també va informar que Ryanair té la intenció de tancar la base de Faro.

En relació amb l'aeroport Girona-Costa Brava, fonts sindicals van explicar que l'empresa s'ha limitat a afirmar que la base gironina «està en risc». Elles mateixes van apuntar que les amenaces de tancament coincideixen amb les bases on hi ha més representació sindical.



L'avís de Michael O'Leary

Després de presentar els seus comptes, el conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, va anticipar en un vídeo que la companyia es veurà obligada a acomiadar personal. Va atribuir les retallades a la caiguda de beneficis i va anunciar que s'aplicaran a finals de setembre i, un altre cop, després del Nadal. O'Leary va afirmar que a la companyia li sobren 500 pilots i 400 assistents de vol.

Ryanair va tancar el primer trimestre del seu exercici fiscal, que va acabar el 30 de juny, amb un benefici de 243 milions d'euros, un 21 per cent menys que l'any anterior.