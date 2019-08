Afegeixen un barracó als set que ja tenia l'escola de Besalú

Els mòduls prefabricats ocupen espai que serviria per al lleure.

El Departament d'Educació preveu instal·lar un mòdul més a l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú. La previsió és que el nou mòdul entri en servei el pròxim setembre. El nou mòdul farà possible afegir quatre aules a l'institut escola. Amb aquest, el centre educatiu tindrà vuit mòduls. La regidora d'Ensenyament, Mireia Busquets, ha considerat excessiu el nombre de mòduls pel fet que ocupen espai que podria estar destinat a l'esbarjo dels alumnes. «El pati cada dia és més petit», ha valorat.

La regidora ha explicat que els primers mòduls van ser instal·lats el curs 2007-2008. Segons ella, els utilitzen els alumnes de Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO. Així, a l'edifici principal, hi ha Educació Infantil i Cicle Inicial. «Podem dir que hi ha més alumnes als mòduls que a l'edifici principal», ha explicat. Busquets ha comptabilitzat en uns 250 els alumnes que fan servir els mòduls. Ha precisat que a l'Institut Escola hi ha més de 400 alumnes.

A més d'acollir les classes, hi ha mòduls per funcions de despatxos, aules petites de suport, lavabos i una aula de tecnologia-laboratori.

La regidora ha explicat que la voluntat de l'Ajuntament és acabar «ben aviat» l'època dels mòduls a l'Institut-Escola de Besalú. Ha assenyalat que han programat una visita del conseller d'Educació. « Per poder-nos reunir i mirar de desencallar la situació i començar les obres d'ampliació de l'Institut-Escola», ha apuntat.

Segons ella, a la reunió, l'Ajuntament, juntament amb l'equip directiu del centre i les famílies, que els alumnes de l'IE Salvador Vilarrasa exigiran un edifici nou.

«Fa massa temps que estem en barracons i volem que el nou edifici sigui una realitat com més aviat millor», ha protestat.

La regidora ha definit la situació actual de límit i ha valorat que més de 10 anys amb tants de mòduls és un temps excessiu per a l'institut escola de la localitat.