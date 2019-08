Els gironins donen 519.000 peces de roba als contenidors de la fundació Humana

La fundació Humana ha recollit 519.000 peces de roba a les comarques de Girona durant la primera meitat de 2019, una quantitat que es correspon a 251 tones de material tèxtil reutilitzable. Aquestes xifres representen un 2% més que el mateix període de l'any passat.

Una dada rellevant –segons va informar Humana– és que aquestes 251 tones de roba, calçat i altre material que s'ha recollit a Girona entre gener i juny suposen un estalvi de 795 tones de CO2 a l'atmosfera.

Els municipis on els contenidors d'Humana destinats a la recollida de tèxtil han sumat més material són Palamós, amb 18,3 tones de totes les aplegades a Girona; Sant Feliu de Guíxols, amb 16,6 tones; Santa Coloma de Farners, amb 12,2; Sils, amb 8,7; i Castelló d'Empúries, amb 8,3 tones.

Les donacions provenen dels contenidors verds que l'entitat té distribuïts arreu de les comarques gironines, igual que a Catalunya i altres llocs de l'Estat. En aquests punts, les persones que tenen roba per donar hi poden deixar peces de vestir, calçat, complements i tèxtil de la llar que ja no utilitzen. La condició és que, tot i ser peces velles, estiguin en bon estat per reciclar-les i tenir una segona vida. Es tracta d'un servei gratuït que, tal com van destacar des d'Humana, representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament de residus urbans.

La responsable de la fundació a Catalunya, Àgata Soler-roig, va manifestar que «des d'Humana aplaudim la tasca dels municipis que promouen la recollida selectiva del tèxtil». Ella mateixa va afegir que l'entitat «genera recursos, ocupació, incideix en l'àmbit local i promou el desenvolupament en l'entorn més proper».

L'organització no governamental Humana Fundació Poble per Poble promou, des de 1987, la protecció del medi ambient a través de la reutilització del tèxtil. En paral·lel, duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica llatina i Àsia.

L'entitat va remarcar que a Catalunya només es recupera selectivament el 12% de la roba que deixa d'utilitzar-se, segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, pel que va instar a millorar aquesta dada.