L'Empordà està en alerta per altes temperatures que fregaran els 37 graus

Protecció Civil i l'Agència ­Estatal de Meteorologia (AEMET) han alertat que avui s'esperen ­temperatures d'entre 35 i 37 graus en diversos punts de la província de Girona, per això han demanat que s'extremin les precaucions per combatre la calor extrema.

En concret, l'Empordà serà la comarca que registrarà les ­temperatures més elevades de ­Girona, amb unes màximes que rondaran els 37 graus. De 12 del migdia a les 8 de la nit, l'AEMET ha activat l'alerta a la localitat per «risc important».

L'àrea del prelitoral de Girona també tindrà una temperatura màxima de 37 graus, amb un nivell de risc moderat. D'altra banda, al Pririneu gironí s'espera que el termòmetre s'enfili fins als 35 graus. Finalment, el litoral sud del territori es troba fora de perill per les calors.

A la resta de Catalunya, i concretament a Barcelona i Lleida, es preveu que les localitats freguin els 40 graus.

Davant l'increment del perill d'incendi forestal per altes temperatures, a partir d'avui s'activarà el nivell 2 del Pla Alfa a l'Alt Empordà.

D'altra banda, les condicions meteorològiques previstes pel ­dilluns, 12 d'agost, mostren l'entrada a primera hora del matí de tramuntana al nord de l'Empordà, el que motivaria l'activació del nivell 3 del Pla Alfa a una quarantena de municipis de les comarques.

Amb la confirmació en els ­pròxims dies d'aquest pronòstic, ­també s'activaria la restricció ­d'accés als massissos forestals del Cap de Creus. Aquesta situació es mantindrà fins dimarts 13 d'agost.

Recomanacions davant la calor

A causa de les altes temperatures, que es preveu que afectin a tot Catalunya, Protecció Civil va publicar ahir un comunicat. En el text, recomana als ciutadans que limitin l'exposició al sol, utilitzin cremes de màxima protecció i es mantinguin hidratats per evitar complicacions.

Paral·lelament, aconsella estar en llocs ben ventilats, ingerir aliments lleugers i rics en aigua i sals minerals -com les fruites i les hortalisses-, vestir amb roba de colors clars i evitar exercicis físics prolongats. Les persones grans i les malaltes han d'extremar especialment aquestes mesures de precaució.

També recorda que està prohibit encendre foc a l'aire lliure, perquè les altes temperatures afavoreixen el risc d'incendis forestals, i demana precaució en desprendre's de burilles i ampolles de vidre. A més, prohibeixen encendre focs i fogueres a la muntanya i en els seus terrenys pròxims.