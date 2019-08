Les obres de millora del túnel de Toses on va descarrilar un tren reajustaran els horaris de la línia R3

Les obres de millora del túnel de Toses, on va descarrilar un tren aquest mes de juliol, reajustaran a partir del 10 d'agost els horaris de la línia R3 de Rodalies, segons ha indicat el ministeri de Foment, Renfe i Adif en un comunicat. L'operadora de la via ha establert una reducció temporal de velocitat en aquest punt mentre que es rehabiliten les instal·lacions. Com a conseqüència de les actuacions, el temps de viatge al tram Toses – Puigcerdà s'incrementarà entre 7 i 8 minuts i causarà "lleugeres variacions" a la resta de la línia R3. Tot i això, es manté l'oferta actual en nombre de serveis a la relació Barcelona-Vic-Puigcerdà.

Adif està redactant un projecte per a la rehabilitació i modernització del túnel de Toses, així com per a la millora de les seves prestacions. Fins que es portin a terme les actuacions que es determinin en el projecte, l'empresa ha establert una limitació de velocitat al pas per aquesta infraestructura.