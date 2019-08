El Patronat de Turisme, sense director gairebé un any després que Ramos plegués

La Diputació no ha aconseguit cobrir la vacant de director del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona i repetirà el concurs públic que exigeix la llei i ara ha quedat desert, amb el propòsit d'adjudicar el càrrec abans no acabi el 2019. Això suposa que el Patronat estarà sense direcció més d'un any, ja que l'exalcalde de Blanes, Ramon Ramos, va renunciar-hi el setembre de 2018 per convertir-se en el responsable de l'oficina del delegat del Govern de la Generalitat.

Fins que s'assigni la responsabilitat a una altra persona, al capdavant de l'organisme hi haurà el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, tal com es va formalitzar durant la constitució del nou Patronat de Turisme Costa Brava Girona i del seu consell d'administració. Aquest últim ha declarat deserta la plaça de director-gerent i ha aprovat que es redactin les bases i es convoqui, amb caràcter d'urgència, un altre concurs per resoldre el tema a finals d'aquest 2019.

Segons es va acordar ahir, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, assumirà la vicepresidència primera del Patronat; el regidor a l'oposició i portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, serà el vicepresident segon –en substitució d'Albert Piñeira–, i Enric Dotras el vicepresident tercer, com a representant de les cambres de comerç.

Fins ara, la designació de la figura del màxim responsable del Patronat de Turisme Costa Brava Girona –dedicat a la promoció turística de la província– ha estat controvertida perquè Ramos va accedir al càrrec el 2011 sense participar en cap concurs públic, ja que el seu nomenament va ser anterior a l'entrada en vigor de la llei que obliga a fer-ho (l'Arsal, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local de l'Estat).

La marxa de l'exdirector força la Diputació de Girona a seguir les normes establertes per designar el personal directiu «d'acord amb criteris de competència professional i experiència entre funcionaris de carrera». I així es va fer a principis d'any, quan es va convocar la vacant que continua buida, de manera que es repetirà el procés.