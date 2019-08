En servei les noves instal·lacions de salut mental per a adults de Ripoll

Han començat a funcionar, aquest estiu, les noves instal·lacions del Servei de Rehabilitació de Salut Mental per a majors de 18 anys del Ripollès, i que s'ubiquen al centre de la capital de la comarca. Es tracta d'un espai de sis sales que compta amb televisió, bicicleta estàtica, ordinadors i altres equipaments que els usuaris utilitzen a diari a partir del moment en el qual arriben al centre.

A més, disposa d'una sala taller preparada per fer diferents tipus d'activitats creatives, una cuina totalment equipada, i tres despatxos per a l'activitat assistencial de l'equip de professionals, format per un psicòleg, un treballador social i monitor. També hi ha zones de recepció, lavabos i arxiu.

Des del Departament de Salut consideren que es tracta d'un «salt qualitatiu important» en el benestar dels usuaris a l'hora de realitzar activitats, com també per poder donar una atenció individualitzada.

L'any passat, el Servei de Rehabilitació Comunitària va atendre 60 persones (27 dones i 33 homes). Un 12% de les quals ho van ser per primera vegada. En relació amb el conjunt d'usuaris, més d'un 65% eren més grans de 50 anys.

Les persones ateses van registrar al 2018 una mitjana de 107 sessions, i cada una va participar en una mitjana de 207 activitats. Aquestes activitats estan dirigides a treballar la rehabilitació, la recuperació i la normalització de la vida familiar i social de les persones i es dissenyen en funció del perfil dels usuaris del centre.

Prop del 44% de les activitats van estar orientades a fomentar l'autonomia de la persona, un 25,8% a la inserció comunitària i desenvolupament del projecte de vida dels usuaris, un 18,2% tenen a veure amb el foment de la salut i el benestar, el 8% treballen aspectes de rehabilitació cognitiva i el 3% restant són actuacions vinculades a l'àrea psicològica i emocional.

Les noves instal·lacions han estat un pas més en la millora de la qualitat de l'atenció a la salut mental de la comarca. El novembre de 2015, l'Institut d'Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, va traslladar el centre de salut mental infantil i juvenil i el centre d'atenció i seguiment a les drogodependències, de la Colònia Estamariu (a les afores de Ripoll) al CAP de la capital.

Així, juntament amb el centre de salut mental per a adults que ja prestava atenció al centre de primària, els recursos especialitzats són més accessibles a la població de referència, uns 25.000 habitants.

Addiccions

En relació amb l'atenció a les addiccions, l'any 2018, el centre del Ripollès va atendre 193 persones, dels quals un 32% van ser pacients nous (63). L'any 2018 es van registrar un total de 2.400 visites assistencials, xifra molt similar a l'any anterior.

El motiu que va propiciar la demanda va ser en un 61% dels nous pacients l'addicció a l'alcohol i en un 19% l'addicció a la cocaïna, corresponent la resta a altres substàncies (cànnabis, heroïna i nicotina).

Pel què fa a l'atenció infantil juvenil, l'any passat van atendre 192 persones, de les quals un 39% van ser pacients que es visitaven per primera vegada. L'activitat assistencial va augmentar en més d'un 52%. Van passar de 626 visites assistencials l'any 2017 fins a 957 l'any passat.