Silenci administratiu de les institucions sobre el possible tancament de la base de Ryanair

«Volem a molts aeroports d'Espanya que no són bases nostres. El tancament d'una base no significa que deixem d'operar aquestes rutes, simplement que els nostres avions no «dormiran» en aquells aeroports», apuntava ahir un portaveu de Ryanair a Diari de Girona. La companyia, que dimecres hauria amenaçat en una reunió amb sindicats de pilots celebrada a Madrid de tancar la base que té a l'Aeroport de Girona-Costa Brava, recorda que compta amb 86 bases estables i assegura que, en aeroports com el de Vilobí d'Onyar, a partir de novembre els vols s'operaran igualment, ja que els avions, donat el cas, podrien arribar des d'altres punts. Tant la Diputació, com la Cambra de Comerç asseguren no haver rebut cap comunicació oficial per part de la companyia que apunti al tancament de la base gironina i consideren que el conflicte laboral que viu la línia aèria és «problema intern» entre sindicats i empresa. De moment, no atorguen credibilitat a la notícia.

Al Departament de Territori i Sostenibilitat tampoc no els consta cap notificació per part de l'aerolínia, i únicament han rebut una la carta en la qual l'empresa explica un possible replantejament de la seva estratègia operativa.

CCOO recorda que Ryanair sol utilitzar aquest tipus d'estratègies per pressionar, mentre que Aena també es limita a dir no tenir constància oficial de cap decisió. Expliquen que únicament els ha arribat la notícia a través dels mitjans i expressen sorpresa perquè, «fa uns mesos, vam rebre un comunicat en el qual Ryanair es plantejava augmentar les operacions a l'aeroport de Girona».

En aquest context, ni a l'Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGi), ni al Patronat de Turisme i tampoc a la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines els ha arribat cap notícia oficial. Afirmen que se n'han assabentat a través de notificacions dels sindicats, però diuen no saber res per part de la companyia irlandesa.

Ahir, precisament, es va celebrar una reunió ordinària de la patronal gironina del sector turisme, en la qual es va parlar del cas Ryanair. El sector no es pronuncia ni en un sentit ni un altre: per no haver rebut cap notificació oficial de la companyia i perquè sospiten, expliquen fonts de la Federació d'Hostaleria, que l'amenaça podria formar part de l'estratègia negociadora de Ryanair. Des de la Unió Sindical Obrera (USO) i el Sindicat de Tripulants de Cabina de Passatgers de Línies Aèries (Sitcpla) van assegurar dimecres passat que Ryanair els va amenaçar amb el tancament de la seva base a l'aeroport de Girona-Costa Brava i de dues més a les Canàries (Las Palmas i Tenerife Sud) durant la reunió de mediació per constituir la taula negociadora del nou conveni col·lectiu -la mesura comportaria la pèrdua de 300 llocs de treball. La data que ha fixat la companyia com a tancament a les Canàries serà el pròxim 8 de gener, però de Girona no en va donar cap. Aquesta trobada es va mantenir al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA). Els sindicats asseguren que els representants de Ryanair van demanar-los una segona reunió sense mediació. El Sindicat de Pilots (Sepla) també va informar ahir que estan estudiant una possible vaga a les bases espanyoles davant l'amenaça de la companyia d'acomiadar al voltant de 100 pilots que va fer a la mateixa reunió que es va dur a terme el dimecres. Aquesta eventual mobilització se sumaria a la ja convocada per dos sindicats al setembre.