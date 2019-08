Acusen l'adjudicatària de la C-32 de desoir la prohibició de fer obres

En la imatge superior, el tall de bosc que s'ha eliminat per on hauria de passar l'autovia. En les imatges inferiors, restes d'arbres acumulades.

En la imatge superior, el tall de bosc que s'ha eliminat per on hauria de passar l'autovia. En les imatges inferiors, restes d'arbres acumulades. david aparicio

La plataforma Aturem la C-32 denuncia que l'empresa encarregada de les obres de l'allargament de l'autopista C-32 -Dragados- està incomplint la interlocutòria judicial. Fa unes setmanes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decretar l'aturada cautelar dels treballs en detectar indicis de manca de garanties ambientals en el projecte de l'autovia de la Generalitat que pretén unificar Blanes, Tordera i Lloret de Mar.

Ahir, un grup d'activistes de la plataforma van denunciar que l'empresa «aprofita l'excusa de la recollida de troncs per continuar avançant amb els treballs». Un cop es va fer efectiu la interlocutòria judicial, la companyia es va comprometre a efectuar la retirada de troncs i matèria orgànica que hi ha acumulats al bosc. D'aquesta manera, té permís per treballar amb maquinària al paratge del Vilar i els seus entorns amb la finalitat de reparar els accessos malmesos durant les obres, així com de retirar i treure l'acumulació de trocs i branques que hi ha -un fet que els ecologistes han demanat en reiterades ocasions davant l'elevat risc d'incendi que suposa mantenir les restes vegetals en plena onada de calor.

L'empresa, que gaudeix dels permisos necessaris per efectuar aquests treballs, va començar a efectuar la retirada de troncs amb unes màquines que els ecologistes argumenten que en comptes de retirar les restes vegetals, ho trituren tot al seu pas, incloent-hi els brots d'arbres nous o la vegetació que creix. Per aquest motiu, els activistes -també coneguts com «emboscats»- van manifestar la seva preocupació: «Ells tenen permís però tenen una màquina que directament arranca les coses pel terra i ho trinxa tot».

La tensió entre els treballadors i els ecologistes fa dies que hi és, a principis de setmana els activistes van denunciar als Mossos que l'empresa estava continuant amb els treballs de l'obra i ahir la tensió va arribar fins al punt que els Mossos van haver de personar-se al bosc.

Per la seva banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat va apuntar que les feines realitzades consisteixen en tasques de desbrossament que serveixen per donar compliment a l'aturada de les obres. Neguen que en cap cas s'hagi tallat cap arbre i van manifestar que tan sols es tracta de netejar la zona afectada per evitar riscos d'incendis. De fet, van detallar que per poder aturar l'obra s'ha de deixar la zona neta i evitar riscos per a la seguretat, segons va informar l'ACN.



Un dany irreparable

Els ecologistes calculen que els treballs que s'han efectuat han suposat la tala d'entre 8.000 i 10.000 arbres. D'altra banda, s'han mostrat especialment preocupats per l'estat de la riera de Salomó i dels torrents que hi conflueixen: «Han quedat interceptades i en part destruïdes». Segons els ecologistes, per reparar l'ecosistema caldria «replantar i treure tota la quantitat de sorra acumulada que impedeix el pas de l'aigua».

Tot i que el TSJC va declarar l'aturada cautelar de les obres, els activistes temen que la Generalitat repeteixi el modus operandi que ha portat a terme fins ara: esgotar els recursos de la via judicial i tornar a presentar un nou projecte d'obres amb un nou pla ambiental -cal recordar que l'any 2017 el TSJC va paralitzar el mateix projecte d'ampliació en considerar que no hi havia garanties ambientals i aleshores la Generalitat va tornar a tramitar el projecte. «La suspensió ens dona la raó que les coses s'estaven fent malament. Però, ara què? No som ecologistes radicals, senzillament pensem que el bosc és un bé de tots que cal conservar», apunten des de la plataforma.

Després de la imposició de l'aturada cautelar per part del TSJC, la Generalitat va presentar un recurs a la interlocutòria de la suspensió cautelar que haurà de resoldre la mateixa sala. Un cop resolt aquest procediment, que segons els advocats de la defensa es pot allargar un o dos mesos, el TSJC haurà de resoldre la sentència definitiva sobre el recurs que la plataforma va presentar contra el projecte.