Anglès registra la temperatura màxima de la província i arriba als 40,5 o

La calor intensa va marcar la jornada d'ahir a la província de Girona. Amb un ambient xafogós i calorós els termòmetres marcaven temperatures superiors als 30 graus a la majoria dels municipis gironins. Les més altes es van registrar a Anglès i Olot, amb 40,5 ºC i 38,5 ºC, respectivament. Pel que fa a la resta de registres, a Banyoles també s'assolia una temperatura de 37,7 ºC i a la Bisbal, de 36,5 ºC. Girona registrava una màxima de 35,9 ºC i Navata, de 36,4 ºC. També van ser molt altes tant a Puigcerdà, amb 32,5 ºC com a Sant Pau de Segúries, que van arribar als 35 ºC.

El mapa d'alertes per temperatures extremes que va publicar el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indicava que una de les comarques gironines més afectades per la calor seria l'Alt Empordà, podent-se aproximar als 40 ºC. Les condicions meteorològiques previstes per dilluns vinent, 12 d'agost, mostren l'entrada a primera hora del matí de tramuntana, que motivaria a l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per part del Departament d'Agricultura i Ramaderia. D'altra banda, a Fornells de la Selva es registrava una temperatura de 35,5 ºC i a Cassà de la Selva s'arribava als 33,4 ºC durant la jornada calorosa d'ahir.

Amb aquestes temperatures, tal com explicava Meteocat, «ja és el 12è dia d'aquest estiu amb 40 ºC de màxima en algun punt del país. No és un fet habitual, probablement cal retrocedir fins a l'històric estiu del 2003 per trobar tants dies de calor extrema». Com a conseqüència d'aquesta situació climatològica s'ha aplicat l'alerta taronja a tot el territori.



Alerta de risc d'incendi

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil va emetre ahir una crida per «extremar les precaucions» per l'elevat risc d'incendi. Es tracta de la quarta situació de perill associada a la calor d'aquest estiu i que, durant la jornada d'ahir, va afectar Catalunya de manera generalitzada.

A la situació de temperatures extremes que es preveien per ahir, també se sumava a una previsió d'humitats relatives que no superarien el 25% i «amb una vegetació molt malmesa per la manca de precipitacions d'aquest estiu» afegien. En conseqüència, a l'advertència del Servei de Prevenció d'Incendis, els Agents Rurals han informat que des de la matinada del dijous s'han tancat els accessos al Massís del Montsant, a més de suspendre més de mil activitats de risc que ja estaven programades.

En paral·lel, els Bombers de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals tenen previst augmentar la seva activitat de vigilància i prevenció. Protecció Civil de la Generalitat també va fer una crida a la col·laboració i compromís de tothom per evitar situacions de risc en l'entorn forestal i, especialment, evitar llençar qualsevol burilla des d'un vehicle.



Rècord de temperatures al mar

Alhora, aquesta situació ha afectat la temperatura de l'aigua de les platges de la Costa Brava, que ha batut el rècord a la platja de l'Estartit enregistrant una temperatura de 26,6 ºC, la més alta en 46 anys. Segons l'observador meteorològic Josep Pascual «la temperatura mitjana per aquestes dates de l'estiu acostuma a ser de 23 ºC a les illes Medes», tal com apunta al web de Catalunyameteo. Els episodis d'onades de calor d'aquest estiu han provocat que la temperatura del mar també es vegi afectada. Després de la jornada d'ahir, es preveu que durant el cap de setmana la temperatura vagi baixant.