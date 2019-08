Cent quaranta-un gironins morts en camps de concentració nazis

L'horror dels camps de concentració nazis té 141 noms i cognoms gironins, els dels republicans que hi van morir després de ser deportats i que l'Estat ha inclòs en el llistat més complet que s'ha elaborat mai de ciutadans espanyols que hi van perdre la vida. El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar ahir un compendi de 4.427 víctimes, 1.094 de les quals eren catalanes i, d'aquestes, prop del 13%, de les comarques de Girona.

La immensa majoria va morir al complex Mauthausen-Gusen, dos camps creats durant l'ocupació d'Àustria i que, amb el temps, també es van convertir en lloc d'extermini. En aquestes instal·lacions hi van perdre la vida 124 homes gironins, als quals s'hi afegeix un veí de Pals a qui van tancar a Steyr, un dels subcamps vinculats a Mauthausen.

El primer camp de concentració oficial de l'Alemanya nazi i un dels més significatius de l'holocaust, Dachau –situat a pocs quilòmetres de Munich–, va suposar la fi per a cinc republicans més de Cornellà del Terri, Setcases, Santa Coloma de Farners i Figueres, d'on eren dos d'ells.

En nombre de defuncions, li segueix Buchenwald, un altre lloc de confinament per a quatre gironins de Cabanelles, Cervià de Ter, Maçanet de Cabrenys i Montagut.

La llista publicada al BOE, provinent de llibres custodiats al Registre Civil Central, també dona compte de la mort de dos veïns de Castellfollit de la Roca i de Sant Jordi Desvalls al camp de Flossenbürg, a Baviera. A Neuengamme, un nucli d'Hamburg, hi va morir un altre home de Maçanet de Cabrenys i en un subcamp seu, Barkhausen, un republicà de Verges.

En l'inventari de l'horror nazi també hi havia espais com el castell de Hartheim, un dels sis hospitals on duien a terme experimentacions mèdiques i exterminis sistemàtics. Una de les seves víctimes va ser un home de Port de la Selva.

Entre les 141 víctimes de Girona hi ha una sola dona, Carme Gardell Carola, de Setcases, que va ser deportada al camp de Ravensbrück. El mateix on va estar reclosa i va sobreviure l'activista Neus Català, que va morir aquest abril als 103 anys. Gardell és, també, l'única catalana que va morir en un camp de concentració nazi; mentre que, a l'Estat, una republicana asturiana va morir a Ravensbrück com ella.

La difusió del noms, els orígens, les dates de naixement i l'edat de la seva mort s'emmarca en la Llei de Memòria històrica, com un acte de reconeixement i de reparació. Familiars o persones properes tenen un mes per presentar al·legacions i demanar correccions abans que s'inscriguin al Registre Civil Central com a difunts, una condició que –segons va apuntar el Ministeri de Justícia– encara no tenen. Aquestes accions es poden fer a través de dues adreces web, accessibles a través de la notificació publicada al BOE.



VÍCTIMES DE LES COMARQUES DE GIRONA LLISTAT PROVINENT DEL REGISTRE CIVIL CENTRAL

MUNICIPI NOM I COGNOM DATA MORT CAMP EDAT

Agullana Ramon Pont Serra 15/11/41 Gusen 57

Albons Miquel Costa Saló 27/03/44 Mauthausen 42

Amer Amadeu Torrent Corominas 14/11/41 Gusen 25

Anglès Rosendo Bellés Busquets 07/08/42 Gusen 27

Joan Manau Taberner 17/12/41 Gusen 21

Pere Peracaula Peracaula 14/02/41 Gusen 40

Bartolomeu Tomàs Blanch 24/02/42 Gusen 22

Avinyonet Pere Sirecas Geli 02/12/41 Gusen 34

Banyoles Joaquim Batlle Camps 21/02/43 Mauthausen 30

Antoni Oliva Camps 25/09/41 Gusen 24

Josep Solé Solé 24/09/41 Gusen 22

Joan Solé Solé 13/10/41 Gusen 53

Bassegoda (Albanyà) Joan Renart Vilanova 20/11/41 Gusen 28

Begudà (St. Joan Fonts) Pere Macias Costa 02/11/41 Gusen 29

Begur Bonaventura Caner Geli 24/09/41 Gusen 36

Besalú Juan Cabretosa Font 30/12/41 Gusen 42

Bescanó Joaquim Gelis Ricart 07/07/42 Mauthausen 34

Ferran Vilardell Corominas 08/11/41 Gusen 25

Biure Josep Camps Sala 25/09/42 Mauthausen 44

Geroni Tubert Fonts 08/11/41 Gusen 29

Blanes Francesc Verdalet Guardiola 17/10/41 Mauthausen 27

Bordils Josep Perich Oliveras 26/12/41 Mauthausen 40

Cabanelles Tomàs Rigall Roura 28/02/44 Buchenwald 41

Caldes de Malavella Joan Vendrell Valentí 10/03/43 Mauthausen 29

Calonge Josep Bas Rotllan 16/08/41 Gusen 32

Pere Homs Vilanova 11/10/42 Gusen 39

Andreu Margarit Salvado 03/08/41 Gusen 40

Campdevànol Pelegrí Soler Cautios 07/11/41 Gusen 48

Campllong Miquel Turon Anglada 28/07/41 Gusen 45

Camprodon Josep Claret Barri 11/10/41 Gusen 40

Canet d'Adri Joaquim Capell Muradella 29/12/41 Mauthausen 52

Cassà de la Selva Josep Garriga Planas 25/10/41 Gusen 39

Ramon Maymí Viñas 15/11/41 Gusen 32

Vicens Nogué Lloberas 07/12/41 Gusen 34

Fructuòs Rosendo Muñoz 06/08/41 Gusen 27

Castellfollit de la Roca Jacques Masó Reig 15/07/44 Flossenbürg 45

Celrà Josep Pericot Pellicer Rosell 23/06/41 Gusen 43

Cervià de Ter Lluís Bagué Donatiu 15/11/41 Gusen 38

Pere Galia Roman 05/04/41 Gusen 50

Josep Llorà 02/03/44 Buchenwald 49

Cornellà del Terri Joaquim Frigola Bartris 19/03/45 Dachau 28

Figueres Josep Allueva Millán 16/11/41 Gusen 24

Joan Coronas Pujadas 08/01/00 Dachau 0

Valentí Garcia Menier 12/02/45 Dachau 55

Vicens Gené Llanet 07/12/40 Mauthausen 52

Tomàs Marmaneu Gratacós 02/11/42 Gusen 28

Garrigàs Pere Juanola Nogues 08/04/41 Gusen 36

Girona Josep Bartra Canet 23/11/41 Gusen 35

Joan Casau Pou 19/12/41 Gusen 48

Artur Gallego Sánchez 25/09/41 Gusen 37

Joan Gasau Pou 12/12/41 Hartheim 48

Fidel Malla Franch 15/11/42 Gusen 42

François Massa 03/03/45 Weimar 52

Josep Pibernat Parés 05/05/42 Gusen 34

Josep Ribas Llinàs 08/04/41 Gusen 32

Cayetano Sánchez Tocalón 02/02/42 Mauthausen 28

Gregori Verdaguer Dorca 26/11/41 Gusen 21

Eliseu Vidal Culubret 13/11/41 Gusen 45

L'Escala Joan Lluís Mas 28/09/41 Gusen 50

Joan Pagès Ganollers 27/01/42 Gusen 29

Llibert Parona Quintana 11/02/42 Gusen 30

Pere Parona Quintana 14/12/41 Gusen 25

Josep Corti Sampietro 04/04/43 Mauthausen 44

Francesc Estela Caballo 21/03/42 Mauthausen 35

La Bisbal d'Empordà Martí Noguer Maria 19/01/42 Gusen 50

Llagostera Francesc Llagostera Roig 14/01/42 Gusen 21

Joan Mascort Rissech 14/12/41 Gusen 43

Emili Puigmolé Magrià 10/03/41 Mauthausen 31

Maçanet de Cabrenys Enric Puigmal 08/01/44 Buchenwald 20

Josep Verdaguer 29/11/44 Neuengamme 30

Madremanya Leandro Ferrer Llausàs 04/11/41 Gusen 27

Massanes Enrique Clos Expósito 12/11/41 Gusen 27

Emili Madí Mola 15/11/41 Gusen 31

Montagut Joan Ripoll 14/01/45 Buchenwald 56

Oix Simon Soler Fonts 15/10/42 Gusen 32

Olot Lluís Soy Vilanova 27/09/41 Gusen 33

Palafrugell Francesc Aymerich Frigola 07/12/41 Gusen 45

Baldomer Paguina Mula 17/12/41 Gusen 35

Joan Bosch Mauri 21/11/41 Gusen 34

Palamós Joaquim Mas Pons 30/07/42 Gusen 30

Jaume Soler Juanals 05/03/43 Mauthausen 21

Llibert Felip Risech 07/11/41 Gusen 31

Pals Narcís Gall Famada 19/03/42 Steyr 27

Porqueres Josep Port Ferrer 30/09/41 Mauthausen 22

Port de la Selva Ferran Falcó Galí 16/10/42 Hartheim 35

Portbou Ignasi Fabregat Calatayud 25/07/41 Gusen 51

Puigcerdà Salvador Barnola Colom 16/07/41 Gusen 51

Ripoll Ramon Altesa Oro 20/04/42 Gusen 31

Lluís Puigcorbé Marcé 17/12/41 Gusen 41

Antoni Soler Espinet 16/09/43 Gusen 37

Riudellots Joan Borrell Roure 26/12/41 Gusen 27

Carles Camps Masgrau 17/06/41 Gusen 47

Roses Armengol Romanach Colli 30/03/42 Gusen 35

Salt Josep Casademunt Matas 05/01/41 Mauthausen 32

Lluís Franquesa Pigem 26/04/43 Mauthausen 40

Pau Rey Roca 31/07/42 Gusen 39

Francesc Riera Granada 08/09/41 Gusen 41

Àngel Viñolas Suñer 23/03/42 Mauthausen 45

Sant Feliu de Buixalleu Lluís Masachs Carreras 02/02/42 Mauthausen 23

Sant Feliu de Guíxols Vicens Pujol Oresga 22/12/41 Gusen 26

Josep Coll Cervosa 02/11/41 Gusen 33

Joan Cubell Cosp 15/01/42 Gusen 23

Joan Inconi Oliveras 04/04/41 Gusen 30

Lluís Morgat Clos 28/11/41 Gusen 35

Francesc Parramon Ponjuan 30/11/41 Gusen 29

Josep Ribas Juncà 31/01/42 Gusen 25

Ricard Ruscalleda Lloveras 12/08/41 Gusen 39

Francesc Sabater Roquer 20/01/42 Gusen 37

Sant Ferriol Joan Compte Armañan 16/12/41 Gusen 24

Sant Gregori Josep Rogé Esteve 16/10/42 Gusen 30

Miquel Tarrés Torrent 24/05/42 Gusen 32

Martí Ribas Timonet 09/01/42 Gusen 25

Sant Hilari Sacalm Àngel Artola Casals 12/08/41 Gusen 38

Isidre Donadeu Busalleu 28/11/41 Gusen 23

Narcís Donadeu Busalleu 03/05/41 Gusen 33

Sant Jaume de Llierca Joan Vergés Claperols 23/03/42 Gusen 31

Sant Joan les Fonts Estanislau Domènech Rigau 20/01/42 Gusen 30

Sant Jordi Desvalls Lluís Amat 25/02/44 Flossenbürg 40

Sant Joan les Fonts Marià Trilla Pujolriu 24/02/42 Gusen 22

Santa Pau Lluís Massó Subirats 06/12/41 Gusen 36

Sarrià de Ter Joan Pinsà Palomeras 21/11/41 Gusen 25

Serinyà Pere Coronas Garganta 14/11/41 Gusen 22

Enric Planells Coronas 21/10/41 Gusen 25

Setcases Carme Gardell Carola 15/04/45 Ravensbrück 53

Andreu Manzanares Medan 14/04/1945 Dachau 44

Sta. Coloma de Farners Joan Antoni Prat 10/02/45 Dachau 49

Susqueda Pere Carrera 08/05/45 - 56

Torroella de Montgrí Salvador Vidal Fonquerna 24/12/41 Gusen 36

Tortellà Jaume Carreras Font 24/10/41 Gusen 46

Jaume Duran Cufí 10/11/42 Gusen 49

Toses Josep Surroca Bové 19/06/42 Gusen 28

Verges Pascual Fc. Anguila 08/01/45 Barkhausen 57

Vidreres Rossend Alemany Peiret 29/11/41 Gusen 22

Vilabertran Joaquim Clos Reig 28/01/45 Dachau 55

Vilablareix Josep Serra Noguer 08/05/44 Mauthausen 37

Viladamat Joan Aldrich Teixidor 13/09/41 Gusen 43

Josep Planas Vila 21/08/42 Gusen 26

Vilademuls Lluís Ametller Reig 04/12/42 Mauthausen 31

Vilademuls Josep Oliva Viñas 28/10/41 Gusen 37

Vilamalla Rafael Sadó Freixa 28/05/42 Mauthausen 33

Vilobí d'Onyar Esteve Francesc Palahí 07/11/41 Gusen 35