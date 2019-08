Detinguts dos joves que volien robar en una carnisseria de Banyoles

El dijous passat a la tarda, agents de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Banyoles van detenir dos nois, un de 22 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Banyoles, i un altre, menor d'edat, com a presumptes autors d'un robatori amb força en grau de temptativa.

Al voltant de la una de la matinada, els agents, que estaven fent patrullatge preventiu de seguretat ciutadana, van observar un noi jove aturat davant unes galeries comercials on hi ha diversos establiments. Quan el vehicle policial s'hi va atansar, aquest va fugir corrents per la galeria, però els agents van aconseguir barrar-li el pas. A pocs metres d'allà, els mossos van veure un altre jove que duia la cara tapada amb un mocador i una gorra i que, en veure'ls, va llençar dos tornavisos a terra. Els agents van identificar els dos joves i van inspeccionar la zona, on van trobar la persiana d'una carnisseria totalment forçada amb alguna eina tipus tornavís.

El detingut, amb multitud d'antecedents per fets similars, ha passat avui dia 9 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs. El detingut menor d'edat passarà a disposició de la Fiscalia de Menors de Girona quan sigui requerit. Els agents van identificar els dos joves i van inspeccionar la zona, on van trobar la persiana d'una carnisseria totalment forçada amb alguna eina tipus tornavís. Davant les evidències els dos nois, un d'ells menor d'edat, van quedar detinguts.