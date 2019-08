Opositors a docent presenten un centenar de recursos

Més d'un centenar de docents, entre els quals n'hi ha de les comarques de Girona, ja han presentat un recurs d'alçada al Departament d'Educació de la Generalitat perquè impugni l'actual procés d'oposicions, ja que denuncien irregularitats en alguns tribunals.

En paral·lel, una quarantena de mestres i professors més han fet constar a través d'una instància que van expressar una queixa oral en comptes d'escrita al tribunal, tal com requereix el procediment, perquè els va informar erròniament de la seva validesa. Per poder interposar un recurs, primer cal haver fet una queixa per escrit.

El recurs d'alçada, que la plataforma Afectades per les oposicions docents ha redactat amb l'ajuda dels advocats del Col·lectiu Ronda, demana la revisió del procés –sobre el qual a Educació no li consta cap irregularitat– en base a qüestions com la manca de transparència sobre els criteris de l'avaluació o l'incompliment de l'anonimat. Els recursos s'adrecen al director general de professorat i personal de centres públics, amb qui el col·lectiu vol reunir-se al setembre. De moment, la plataforma reclama a la Conselleria que suspengui el procés selectiu fins que hagi resolt totes les al·legacions. La setmana que ve acabarà el termini per presentar recursos. Més des 200 persones s'han queixat pel procés i el seu manifest ha sumat 775 adhesions.