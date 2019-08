La temperatura mínima més alta des de 1911

La ciutat de Girona va viure ahir la segona nit més tòrrida des de 1911, registrant una temperatura mínima de 25,5 graus. Aquest valor, que no s'havia produït des de feia més d'un segle, ha superat el rècord de 25 graus que s'havia assolit aquest mateix estiu, al juliol.

La nit de divendres a dissabte va ser especialment càlida a Girona, tal com va constatar el meteoròleg Gerard Taulé, que va informar que al carrer Sèquia de la capital hi va haver 25,5 graus de mínima; de 24,3 a Salt i 24,2 a Sarrià de Ter.

El termòmetre només va superar el límit de temperatura tòrrida –segons la nomenclatura dels experts– a Girona ciutat, però es va situar a dintre dels marges d'una nit tropical –entre els 20 i els 24 graus– a molts municipis de la província.

Amb 24,5 graus de mínima, Salt va ser la població que es va acostar més a una nit tòrrida. Sense arribar a aquest nivell, tant a l'Alt Empordà com a la Selva es van superar els 23 graus la matinada de divendres a dissabte en llocs com Darnius o Santa Coloma de Farners. I tant la capital del Pla de l'Estany com Monells, per exemple, es van quedar molt a prop, amb 22,8 graus.

De fet, en moltes de les poblacions gironines on el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té una estació es van registrar valors per sota dels 20 graus, el mínim perquè una nit es consideri tropical.

A Vilobí d'Onyar, Espolla, Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador la temperatura mínima no va baixar dels 21,5 graus, gairebé els mateixos que es van registrar a Anglès (21,4) i altres localitats es van quedar per sota dels 21, com els 20,7 graus registrats a Fornells de la Selva.