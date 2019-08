Un tribunal fa repetir el concurs per a la renovació de l'enllumenat públic de Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll repetirà el concurs per al contracte de millora d'eficiència energètica de l'enllumenat públic a través d'una empresa de serveis energètics. El motiu ha estat el veredicte del Tribunal de Contractes del Sector Públic emès el 30 de maig de 2019. El dictamen resol que per evitar dubtes sobre el recurs presentat per una empresa contra l'aprovació de l'expedient i els trets reguladors del contracte pel ple de l'Ajuntament de Ripoll en data de 27 de desembre de 2017 és millor repetir el concurs.

El regidor Roger Bosch (ERC-AM) va acusar de falta de motivació de l'equip de govern en el procés i va avisar que la conseqüència del veredicte serà «un hivern més fosc, en el qual la il·luminació del poble no serà l'adequada amb el que comporta tant a nivell de seguretat com a nivell de funcionament».

«La il·luminació no està tan malament com diu vostè», va respondre el regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans (Junts x Catalunya). El regidor de Junts va sostenir que el veredicte no té res a veure amb falta de motivació, sinó que la seva base és tècnica. Va explicar que en els últims dos anys, l'Ajuntament ha fet el manteniment necessari. Segons ell, la previsió és tornar a fer el concurs per l'octubre a través de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). Amb el concurs resolt, la renovació de la totalitat de l'enllumenat públic de Ripoll sobre la base d'un programa de finançament ESE estimat en més de 2.475.489 euros hauria de començar pel gener del 2020.

Creixans es va comprometre a mantenir una reunió entre els membres de l'equip tècnic que van fer el concurs del 2017, ell i els regidors d'ERC per tal de dissoldre l'acusació de falta de motivació dels republicans i demostrar que és una qüestió purament tècnica. Bosch (ERC-AM)i Chantal Pérez (ERC-AM) van insistir a fer la reunió. Pérez va considerar que l'Ajuntament no s'havia explicat bé.

L'alcalde, Jordi Munell (Junts), va explicar que en l'obertura de pliques hi havia una empresa que va quedar exclosa. Va explicar que el jurat va considerar que en quedar una empresa fora, a l'hora de comptar entre la primera i l'última començava a comptar després de la primera de la que havia quedat fora. Va apuntar que l'empresa que va quedar segona va calcular que si s'hagués comptat la que havia quedat exclosa, ella hauria estat afavorida i va recórrer.

«Per això va fer la impugnació del concurs i ho va portar al tribunal de Contractació del Sector públic de la Generalitat», va resoldre. Munells va assenyalar que en una primera resolució el Tribunal va demanar més informació i en la segona i última, de la qual es va donar compte en el ple, el Tribunal va resoldre que per evitar dubtes és millor tornar a fer el concurs.



2.500 llums led

L'Ajuntament de Ripoll confiava que el veredicte desencallaria la renovació de l'enllumenat públic però no ha estat així i almenys passarà mig any abans no podran començar els treballs de renovació de les lluminàries.

La millora suposa posar 2.500 llums led que suposaran una millora en l'enllumenat. Els diners per fer l'operació provindran d'un programa de finançament ESE que dura 11 anys.

En aquest temps, l'empresa adjudicatària es fa càrrec de la substitució dels llums i del seu manteniment amb el rendiment generat per l'estalvi que aporten els llums led.