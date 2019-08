El tròpic també passa per Roses i Portbou

Les nits tropicals són una realitat cada cop més freqüent a casa nostra: nits que no baixen dels 20 graus. A les comarques gironines es concentren al centre de Girona i a la costa, especialment a l'Empordà. Segons els experts, enguany podria ser un dels més càlids dels últims anys, amb un major nombre de nits tropicals.

A la costa, les temperatures s'enfilen durant les nits sobretot a causa del vent de tramuntana, que evita que les mínimes baixin. A Roses, hi ha hagut 36 nits tropicals d'un total de 46 (dades del 26 de juny fins al 10 d'agost). D'aquestes, les dels 13 i el 15 de juliol són considerades nits tòrrides, que no baixen dels 25 graus; i, amb 24,9, la matinada del 10 gairebé ho va ser. De mitjana, les mínimes a Roses han estat de 21,25 graus.

A Portbou la situació encara és més crítica. Parlem de 42 nits tropicals de 46. En aquest cas, tres d'elles van ser tòrrides: la del 28 de juny (25,5 graus) i les dels dies 17 i 22 de juliol (25,1 i 25,3 graus respectivament), i 5 nits més van igualar o superar els 24 graus. De mitjana, les mínimes a Portbou han estat de 22,11 graus.

Pel que fa a Girona, aquest juliol és el tercer juliol amb mitjana de temperatures mínimes més càlides des del 1911 (20,9 graus), apunta el meteoròleg Gerard Taulé. Això es tradueix en 22 nits tropicals al centre gironí al juliol, el segon mes amb un major nombre de nits tropicals des del 2011. Actualment a Girona es parla d'una mitjana de 30 nits tropicals anuals des del 2002 i a Catalunya les dades oscil·len entre les 40 i les 50 nits tropicals a l'any. L'escalfament dels edificis, que no deixen alliberar la calor, l'aire condicionat, els cotxes i els gasos contaminants de les indústries, són algunes de les causes de la major proporció de nits tropicals als centres de les ciutats.

Taulé recorda que durant el segle XX també hi havia nits tropicals a Girona, però eren una mitjana de 6 a l'any. Així, per exemple, el 1999 se'n van comptabilitzar 7. «El canvi climàtic ha provocat aquest gran augment, i cada cop n'hi haurà més: la temperatura planetària s'està escalfant. A escala mundial aquest juliol s'ha considerat el més càlid des del 1981, des que hi ha dades de satèl·lit», apunta. I és que aquest any hi ha hagut rècords de calor a diversos països d'Europa i fins i tot a Alaska, amb temperatures màximes de 32,2 graus.

Les nits tropicals provoquen un augment de la mortalitat de persones amb poca salut, especialment entre la població de tercera edat i els que tenen problemes de salut cardiorespiratòria i cardiovascular. Així mateix, també ocasionen problemes d'insomni, el conegut «insomni ambiental».

Els experts apunten que la temperatura ideal per dormir és de 18 a 22 graus, però que fins als 27 es pot dormir «relativament bé». En les nits tropicals la temperatura més baixa no es produeix normalment fins poc després que comenci a clarejar i és freqüent que no baixi de 25 graus fins ben entrada la matinada. «A partir dels 30 graus hi ha risc de mort per calor en aquesta població de risc», alerta Taulé.

Cal tenir en compte, a més, que la temperatura de nit dins dels edificis és superior a l'exterior, i en els àtics pot arribar a ser fins a 5 graus per sobre. Aquestes temperatures extremes també generen més despesa econòmica per l'ús d'aires condicionats i una major contaminació per l'augment d'ozó en l'atmosfera.



Recomanacions

Alguns dels consells per facilitar un millor descans durant les nits tropicals són dutxar-se amb aigua tèbia abans d'anar a dormir -no inferior als 18nºC- i utilitzar llençols de cotó, frescos i transpirables. Una opció és posar els llençols a la nevera o al congelador abans d'anar a dormir per evitar que s'enganxin al cos i aconseguir un efecte de frescor. Altres recomanacions són posar els peus en aigua freda i col·locar una tovallola humida com a manta. També és important sopar aliments hidratants, que siguin poc pesats, per evitar així una digestió forta que obligarà el nostre cos a augmentar la seva temperatura.