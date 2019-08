Continua a l'UCI una nena ferida en l'atropellament massiu a Girona

La nena de quatre anys que va resultar ferida en l'atropellament massiu de dissabte a la nit a la terrassa d'un bar del carrer Riu Güell de Girona continua ingressada a l'UCI pediàtrica de l'hospital Trueta, tot i que evoluciona favorablement. Les altres nou persones que van patir ferides en l'accident van rebre l'alta ahir al matí.

La Policia Local de Girona continua mentrestant investigant les causes que van provocar que el jove de 18 anys que conduïa el vehicle que va provocar el sinistre sortís de la via i acabés envestint les persones que hi havia a la terrassa de la Cafeteria El Remei, situada sobre la vorera a la cantonada entre els carrers Riu Güell i Mare de Déu del Remei.

Segons explicaven ahir testimonis que es trobaven asseguts a la mateixa terrassa en el moment dels fets, al voltant de dos quarts de dotze de la nit, van veure com el cotxe s'apropava a gran velocitat pel carrer Riu Güell. «Sembla que fes una cursa», deia a Diari de Girona un d'aquests testimonis.

De cop, el cotxe va sortir de la via, va xocar contra una pilona i un senyal de trànsit de la cantonada, que no el van frenar, i va continuar endavant, arrossegant les taules, les cadires i les persones que hi havia en aquell moment a la terrassa. «Va ser cosa de segons, quan ens en vam adonar, ja estava aturat al carrer Narcís Monturiol i havia atropellat a tothom», comentava l'Olga, clienta habitual del bar que la nit de l'accident hi era amb el seu marit. La seva taula estava situada al carrer Mare de Déu del Remei, i per això no van resultar ferits en el sinistre.

Els més malparats van ser una família veïna de la zona, de la qual forma part la nena que continua ingressada. La resta de persones que eren al bar van avisar de seguida als serveis d'emergència, però en veure la gravetat de les ferides de la nena, un vehicle que passava per allà es va aturar i la va portar a l'hospital Trueta.

Al cap de poc, van arribar al lloc dels fets patrulles de la Policia Local de Girona, quatre unitats de Bombers i un comandament, quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra i vuit unitats i un lloc avançat del SEM, que de seguida van transportar els ferits cap als hospitals. Dels deu ferits, vuit d'ells, cinc adults i tres menors, van ser traslladats a l'hospital Trueta de Girona. Els dos restants, dos adults, van ingressar a l'hospital Santa Caterina de Salt. El conductor va ser retirat del vehicle i va ser dut a l'hospital, amb diverses ferides de poca gravetat.

La Policia Local ha obert una investigació per aclarir les causes, que continuen obertes, i determinar la responsabilitat del conductor en el cas. Es desconeix, tot i que s'ha especulat amb diverses teories, la causa que va fer que el vehicle sortís de la carretera. Al conductor, de 18 anys i que només fa dos mesos que té el carnet de conduir, se li van realitzar el test d'alcoholèmia i el de drogues, però va donar negatiu en els dos casos. Com que el cas s'està tractant com un accident de trànsit, el jove va ser deixat en llibertat.

Tot i que en aquests moments encara es desconeixen les causes de l'accident, entre els testimonis es comentaven dues teories. La primera, apuntada per l'Agència Catalana de Notícies, assegura que el jove conductor es va molestar quan el va avançar un vehicle en el qual una dona portava una nena al servei d'Urgències de Trueta, a certa velocitat. El jove li hauria volgut tornar l'avançament a gran velocitat i va perdre el control. L'altra teoria, que es comentava en les primeres hores després de l'accident, assegurava que el conductor estaria fent una cursa amb un altre vehicle. A l'espera de la investigació, l'únic que queda confirmat és que el cotxe circulava molt ràpid en el moment de l'accident, fet que han corroborat els testimonis dels fets.

La Cafeteria El Remei presentava ahir al matí un aspecte de certa normalitat, encara que a la vorera encara es podien veure restes de l'accident, i marques dels investigadors. Però el bar funcionava, i la terrassa tornava a estar plena. Tot i això, Wang Ling Ling, treballadora de la cafeteria, es mostrava preocupada perquè la família de la nena ferida més greu són veïns de la zona i habituals del local. «Era dins la cuina, vaig sentir un fort soroll i quan vaig sortir, el cotxe ja era dins de la terrassa», deia. Alguns dels clients d'ahir al matí també hi eren en el moment de l'accident i explicaven l'espant del moment i el caos viscut

«Recordo rodolar i arrossegar-me per terra», relatava Cristina Míu, víctima de l'accident, en declaracions a tv3. Míu estava asseguda de cara a la carretera quan va veure el cotxe que s'aproximava cap a ells a força velocitat. «No em va donar temps ni d'aixecar-me de la cadira», afegia la víctima ahir al matí, quan ja tenia l'alta, amb un collarí i visiblement afectada.