Les carreteres d'accés a la Costa Brava van viure ahir una jornada complicada, amb trànsit molt intens i algunes retencions, sobretot a la tarda, encara que al matí ja n'hi havia hagut, com es pot apreciar a la fotografia superior, a prop de Lloret de Mar. Al vespre, el Servei Català de Trànsit (SCT) informava de cues de fins a sis quilòmetres tant a la C-31 a Santa Cristina d'Aro per enllaçar amb la C-65 com a la C-65 a Llagostera, dos punts habituals de retencions.