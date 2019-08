Un home de 78 anys mor a la platja de l'Estartit després de quedar inconscient

Un home de 78 anys va morir ahir al migdia a la platja de l'Estartit, al terme municipal de Torroella de Montgrí,segons va informar Protecció Civil. L'home es trobava a l'aigua i va ser rescatat en estat inconscient pels socorristes i traslladat fins a la sorra, on li van començar a practicar les maniobres de reanimació, sense èxit.

L'avís es va produir al voltant d'un quart d'una del migdia i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van continuar amb les maniobres i no van poder fer res per salvar la vida al banyista. En aquell moment, a la platja de l'Estartit hi onejava la bandera verda.

A més del SEM, que hi va desplaçar una ambulància i un helicòpter, també van intervenir en l'operatiu la Policia Local i la Guàrdia Civil.

Durant aquest estiu, 18 persones han perdut la vida a les platges catalanes, la meitat de les quals, 9, a la Costa Brava. La cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, diu que una possible explicació és l'increment de l'afluència de banyistes, cosa que s'ha notat en el fet que hi ha més trucades al 112 des de la costa de Girona.

La víctima mortal d'ahir ha elevat el total d'aquest estiu a divuit, la mateixa xifra que es va comptabilitzar en tota la temporada de platges de l'any passat, del 15 de juny al 15 de setembre. Del 2015 al 2017 aquesta xifra havia estat d'entre 20 i 22. Font reconeixia ahir que «ha estat un mes de juliol dolent» perquè les xifres «són altes en relació amb altres anys» però demanava esperar a final de la temporada per fer balanç.

El perfil de les persones que perden la vida a les platges catalanes és d'un home de nacionalitat espanyola de 60 anys, explica Font. De fet, la mitjana d'edat de les persones que han mort a les platges des de principi de temporada és de 64 anys i entre els divuit morts hi ha quatre dones. L'any passat va ser de 65 anys i de les 18 víctimes cinc eren dones.