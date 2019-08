L'aeroport de Girona perd un 5% de passatgers durant el juliol

L'aeroport de Girona ha perdut un 5% de passatgers durant el juliol i amb prou feines supera el milió en l'acumulat de l'any. Segons recull l'estadística d'Aena, el mes passat hi va haver 294.816 passatgers que van passar per la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva). I d'aquests, sis de cada deu van enlairar-se o aterrar amb un vol de Ryanair. Tot i la davallada de turistes, però, el número d'operacions a pista s'ha mantingut pràcticament invariable. En concret, hi ha hagut 2.439 moviments d'avions i aeronaus (tan sols un 0,3% menys). El descens de passatgers registrat aquest juliol va en paral·lel al de l'acumulat de l'any. Durant els set primers mesos del 2019, l'aeroport de Girona ha registrat 1.085.223 passatgers, un 5,8% menys en comparació amb el mateix període de l'any passat.

L'aeroport de Girona ha tancat el juliol amb un nou descens de passatgers. En concret, segons recull l'estadística d'Aena, al llarg del darrer mes hi ha hagut 294.816 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar. Traslladat en percentatges, són un 5% menys que l'any passat.

I això, de retruc, també es trasllada a l'acumulat de l'any. On de nou, les xifres van a la baixa i en aquest cas, el descens ja és del 5,8%. Entre gener i finals de juliol, l'aeroport de Girona amb prou feines supera el milió de passatgers (1.085.223).

Caldrà veure si aquest agost la situació remunta, però d'entrada tot fa pensar que aquest any serà difícil que la terminal de Vilobí superi els dos milions de passatgers. I allò que novament posa de relleu l'estadística d'Aena, això sí, és l'estacionalitat que viu l'aeroport Girona-Costa Brava. I és que més de la meitat d'aquest milió i escaig de viatgers han passat per la terminal durant els mesos de juny i juliol. En concret, 568.755 dels 1.085.223.

Pel què fa a aterratges i enlairaments, durant aquest juliol des de l'aeroport de Girona s'han fet 2.439 moviments d'avions. Són gairebé els mateixos del mateix mes de l'any passat (la diferència és ínfima, tan sols d'un 0,3% menys). Si es mira l'acumulat de l'any, però, el descens sí que és evident. Entre gener i finals de juliol, s'han fet 9.840 operacions des de Vilobí d'Onyar, un 5,9% menys si es compara amb el mateix període del 2018.



Sis de cada deu, amb Ryanair

Com ja és habitual, la majoria dels passatgers que aquest juliol han passat per l'aeroport de Girona han volat amb avions de Ryanair. I és que l'aerolínia de baix cost irlandesa n'ha transportat el 65% (191.379).

A Ryanair la segueixen, tot i que a molta més distància, les companyies i touroperadores Transavia (que vola a Holanda), Jet2 (que ho fa a les illes britàniques), TUI Airways (que connecta amb la Gran Bretanya) i Pobeda (que enllaça Vilobí d'Onyar amb Rússia). Durant aquest juliol, respectivament, han transportat 30.267, 30.015, 12.054 i 6.685 passatgers. Destaca també el fet que, d'un mes a un altre, Transavia ha arribat a doblar el passatge que vola amb la companyia (perquè al juny l'aerolínia va transportar 16.818 persones).

Pel què fa a destins, els més sol·licitats durant el mes de juliol han estat les rutes amb Amsterdam, Manchester, Londres, Rotterdam, Bristol i Brussel·les. Totes elles s'han situat per damunt dels 12.000 passatgers (entre els 17.269 que ha sumat la ruta amb Amsterdam-Schiphol i els 12.138 que ha assolit la de Brussel·les-Charleroi).

Per últim, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona. En concret, aquest juliol se n'han transportades 2,31 tones (i en l'acumulat de l'any han estat 48,56).