La Mancomunitat de la Vall de Camprodon té nou president

El regidor de Camprodon Pedro Manuel Cabrero ha estat elegit nou president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. En un ple celebrat el passat dijous, dia 8 d'agost, a l'ajuntament de Vilallonga de Ter, Cabrero va ser nomenat per majoria absoluta com a nou president de la Mancomunitat. A l'acte hi van assistir tots els alcaldes de la Vall de Camprodon, excepte la de Setcases.

Després del ple dels nomenaments, en van celebrar un altre d'extraordinari, en el qual van acordar que les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria les faci l'Ajuntament de Camprodon.

Pedro Manuel Cabrero, del grup Tots per Camprodon-Candidatura de Progrés (TPC-CP), és l'actual regidor de Governació, Sanitat, Gent Gran, Infància i Família i Mobilitat i Seguretat de l'Ajuntament. «Des de la Mancomunitat treballarem pel progrés del nostre territori i promocionarem i posarem en valor els nostres actius, que són molts», va assegurar. Cabrero ha agafat el relleu de Xavier Juncà (+C-ERC-AM), que ara forma part de l'oposició. La vicepresidenta és Carme Serra Casamitjana, regidora de Benestar a l'Ajuntament de Molló.