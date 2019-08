El Museu de la Ciència i la Tècnica vol millorar la Farga Palau de Ripoll

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell (JxCat), va mantenir una reunió amb Jaume Perarnau, director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el dia 18 de juny amb la finalitat de tractar una subvenció del programa europeu de cooperació territorial POCTEFA per a la millora de la Farga Palau. Munell va donar constància de la trobada en l'últim ple i va ampliar la informació a instància d'una petició d'Ana Belén Avilés (PSC).

Segons Munell, la reunió va ser per començar els treballs per fer que la visita a la Farga Palau sigui més efectiva. Va explicar que la idea és millorar l'accés i l'audiovisual. L'alcalde va definir la trobada com un seguiment del projecte de millora i va recordar que el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és el propietari de la Farga Palau.

Fa 22 anys, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya va adquirir la planta baixa que ocupa la Farga i la va integrar dins del seu sistema territorial. Des de llavors, és una oferta més entre els atractius visitables d'una localitat que compta amb una bona oferta de referents històrics per veure.



Fundada al segle XVII

La Farga Palau de Ripoll va ser fundada com a farga de ferro al segle XVII i va mantenir la seva activitat fins al 1973. Un cop va ser adquirida pel Museu, el 1997, va iniciar-se un programa d'intervenció museogràfica que es va dur a terme a partir del 2004, quan el Departament de Cultura va decidir fer una aposta decidida per poder musealitzar l'espai de la Farga Palau i poder-lo fer visitable i accessible per al públic. La idea va ser feta realitat el 2006.

La intenció és mostrar al públic els diferents focus de funcionament d'una farga catalana. Es tracta d'un llegat patrimonial únic a Catalunya que es pot veure en visites. La Farga Palau és a la vora d'un canal d'aigua, a prop d'un molí de gra, d'un tiny de paraire, d'unes instal·lacions per estirar ferro i també a prop del monestir. Un patrimoni excepcional que volen aprofitar.