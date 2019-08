Una avaria elèctrica interromp el trànsit de trens des de Ripoll durant més de sis hores

La circulació ferroviària de la línia R3 entre les estacions de Ripoll (Ripollès) i Sant Quirze de Besora (Osona) va estar tallada durant sis hores i quinze minuts ahir; concretament, entre un quart de nou del matí i dos quarts de tres de la tarda.

El trànsit ferroviari es va restablir a aquesta hora, segons van informar fonts de Renfe.

La companyia va assenyalar que el tram entre aquestes dues estacions va quedar interromput a causa d'una incidència que afectava el sistema d'electrificació.

Una vegada restablerta la circulació, els retards en els trens d'aquesta línia de Rodalies van continuar. L'horari habitual, segons Renfe, es va anar recuperant de manera progressiva.

La companyia ferroviària va habilitar un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, mentre que la resta de la línia R3 registrava retards d'aproximadament una hora.

Al juliol, l'Ajuntament de Ripoll va expressar públicament la seva queixa pel mal funcionament del servei de Renfe i va denunciar que ni totes les andanes ni els vagons dels trens estan adaptats a les necessitats de persones amb mobilitat reduïda, així com tampoc per a gent gran o persones amb cotxets per a infants.