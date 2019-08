Campanya per erradicar un cactus centreamericà arribat a la província

Una nova planta invasora amenaça diverses localitats de les comarques litorals gironines. Es tracta d'una espècie de cactus exòtic i perillós, l' Opuntia aurantiaca, que recentment s'ha estès pels municipis de Vilajuïga i Pau i que el 2016 ja es va detectar a Palafrugell. La Diputació de Girona ha realitzat unes primeres tasques d'extinció a Vilajuïga amb un pressupost de 20.000 euros en el marc d'un conveni amb l'Obra Social La Caixa per a la millora d'espais naturals.

L' Opuntia aurantiaca és un cactus originari de Centreamèrica i pot resultar problemàtic en països amb climes temperats i càlids. Gerard Carrión, tècnic del Parc Natural de Cap de Creus, explica en declaracions al Diari de Girona que és una espècie molt semblant a la resta de figueres de moro, però més petita -les pales no arriben als 5 centímetres, mentre que normalment en fan uns 20. A més, s'estén en sentit horitzontal, arran de terra. No obstant això, tot i les mides, Carrión alerta que les punxes són molt grans, de més de 3 centímetres, i molt fortes. «Si vas distret, et perfora la sola de les sabates. Imagina't què pot fer amb la pota d'un gos o qualsevol altre animal», exemplifica Carrión, destacant que no tan sols suposa un risc per a la salut pública, sinó també per a l'ecosistema.

El cactus s'escampa amb molta facilitat, ja que per reproduir-se i dispersar-se ho fa a través de fragments de la mateixa planta, que actuen de focus de dispersió. «Si a una persona o a un animal se li queda enganxada una pala, un cop se l'arrenqui i la tiri, naixerà un nou exemplar en aquest nou punt», explica Carrión. Es creu que l'origen d'aquesta plaga es remunta a la jardineria i que s'ha propagat a través d'exemplars ornamentals en el medi natural.



Tasques d'erradicació

Segons apunta Carrión, en aquests moments el problema està «força dispers» i afecta una superfície d'unes 5 hectàrees a Vilajuïga i un espai molt més restringit a Pau, als afores el poble. Els primers treballs de retirada del cactus els ha dut a terme la Diputació al llarg d'un quilòmetre a la zona de la riera, àrea dins la competència de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i un dels punts crítics de l'expansió del cactus a causa de les riuades, que actuen com a mitjà transportador. És una zona de pineda i el cactus s'amaga rere la pinassa que cobreix el sotabosc, fet que en dificulta la detecció.

Carrión explica que la retirada és manual i molt costosa i minuciosa, ja que s'ha d'eliminar completament i fins i tot treure una primera capa de terra per assegurar que no quedin arrels, ja que en podrien sortir més plantes. A més, en tractar-se d'una zona pròxima a la riera, no es poden utilitzar herbicides.

Els primers exemplars de cactus a Vilajuïga es van detectar a finals del 2017, quan un veí va alertar de la seva presència després que el seu gos resultés ferit a causa de les punxes. El 2018 la Diputació va fer un treball de prospecció per conèixer l'estat de colonització del cactus dins del municipi i a principis d'aquest any s'han iniciat les tasques de contenció. També s'ha alertat sobre aquesta problemàtica els ajuntaments afectats. «Esperem que en els pròxims anys es puguin anar fent treballs d'erradicació d'aquesta espècie, ja que pot suposar problemes importants a la llarga», conclou Carrión.