Les companyies. El 65% dels turistes han volat amb Ryanair, que amenaça de treure la base

La majoria dels passatgers que aquest juliol han passat per l'aeroport de Girona han volat amb avions de Ryanair, com és habitual des que l'aerolínia irlandesa de baix cost hi té una base. I és que la companyia ha transportat el 65% (191.379) de tots els viatgers que han utilitzat aquestes instal·lacions.

Aquestes dades que posen de manifest el domini de Ryanair a l'aeroport Girona-Costa Brava s'han fet públiques pocs dies després que l'aeorlínia amenacés els sindicats amb tancar la base de Girona.

A Ryanair la segueixen, tot i que a molta més distància, les companyies i touroperadores Transavia (que vola a Holanda), Jet2 (que ho fa a les illes britàniques), TUI Airways (que connecta Girona amb la Gran Bretanya) i Pobeda (que enllaça Vilobí amb Rússia). Durant aquest juliol, respectivament, han transportat 30.267, 30.015, 12.054 i 6.685 passatgers cadascuna d'elles. Destaca també el fet que, d'un mes a un altre, Transavia ha doblat el passatge que vola amb la companyia, perquè al juny l'aerolínia va transportar 16.818 persones.

Pel que fa a destins, els més sol·licitats durant el mes de juliol han estat les rutes amb Amsterdam, Manchester, Londres, Rotterdam, Bristol i Brussel·les. Totes elles s'han situat per damunt dels 12.000 passatgers (entre els 17.269 que ha sumat la ruta amb Amsterdam-Schiphol i els 12.138 que ha assolit la de Brussel·les-Charleroi).