Experts alerten que l'eclosió del mosquit tigre es produirà a partir del 15 d'agost

Els experts anuncien una eclosió del mosquit tigre a partir de la segona quinzena d'agost i fins a mitjan setembre, per quan es preveuen les condicions climatològiques propícies perquè l'insecte proliferi si no es prenen precaucions. Així ho va advertir, ahir, el biòleg de la Institució catalana de recerca i estudis avançats (ICREA) Frederic Bartomeus, un dels científics responsables de l'aplicació Mosquito Alert, un sistema que busca la col·laboració ciutadana.

«El pic més important apareixerà entre el 15 d'agost i el 15 de setembre perquè és un cicle estacional i en els darrers anys ha estat així», va explicar l'investigador, qui va remarcar els dos factors clau: «La temperatura i que els setembres sempre són més plujosos».

Bartomeus va incidir en la importància de prendre mesures preventives, sobretot si es marxa de vacances. En aquest cas, el biòleg demana que es vagi «molt en compte a deixar net d'aigua l'exterior de la casa, les terrasses i els jardins, perquè són punts de cria»; així mateix, aconsella treure qualsevol mena de recipient on es pugui acumular la pluja. En aquesta línia, afegeix que s'ha de tenir la mateixa cura amb els possibles punts d'aigua a la residència de vacances, alhora que demana que es «vigili si als horts hi ha bidons amb aigua».

De moment, els registres de la presència del mosquit tigre són similars als de l'any passat i tant des de Mosquito Alert com des del Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter consideren que «aquest estiu és especialment calmat», tal com explica Bartomeus. «Està per venir», insisteix.

Ell mateix va argumentar ahir que la climatologia de Girona des de finals de juny, amb onades de calor i episodis puntuals de pluges fortes i molt localitzades, no ha afavorit la cria. Segons l'expert, la raó és que «la combinació de calorades, que fan evaporar l'aigua ràpidament, i pluges fortes molt erràtiques no ha creat l'hàbitat idoni per a aquests mosquits que busquen aigua estancada».



32 avisos de ciutadans

Les xifres de possibles mosquits tigre notificats a través de l'aplicació de Mosquito Alert mostren que, fins ara, aquest estiu no ha estat problemàtic a les comarques gironines. Les dades actualitzades ahir informaven de 32 observacions ciutadanes.