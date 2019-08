La plaga de xinxes remet per l'efecte de la pluja i les fumigacions

«Oficialment fa més d'una setmana que no en tenim», explica Narcís Saurina, alcalde de Bàscara, el segon municipi de Girona afectat per la plaga de xinxes declarada en uns camps de colza de Borrassà a finals del mes de juliol passat. A Bàscara van fumigar els camps segats i la colònia d'aquest molest insecte de l'espècie Nysius ericae ha desaparegut. La plaga també ha remès a Borrassà i a Navata (Alt Empordà); a Besalú, a Beuda i a Olot –no hi ha hagut més alertes per part dels veïns del barri de les Planotes– (Garrotxa); a Crespià (Pla de l'Estany); i a Canet d'Adri i al nucli de Fellines, a Viladasens (Gironès), segons expliquen responsables municipals. El tractament dels camps amb productes químics, combinat amb l'aparició de les pluges, la nit de diumenge a dilluns, són els factors que expliquen la tornada a la normalitat en aquestes pobles.

El regidor de Medi Ambient de Besalú, Albert Serra, informava ahir que els insectes havien desaparegut del municipi. Fonts de l'Ajuntament de Beuda apuntaven que no s'ha rebut cap queixa de cap més veí i que, per tant, es pot donar per extingida la plaga; el mateix explicaven des d'Olot, on els insectes van fer acte de presència al barri de les Planotes, situat a poca distància de l'Hospital Comarcal de la Garrotxa. A la capital comarcal la tècnica utilitzada per combatre la plaga va consistir a regar les zones afectades amb assiduïtat per aconseguir que els insectes s'escolessin per la xarxa de clavegueram.

De la seva banda, veïns de Fellines confirmaven que ja no quedaven xinxes per la zona –l'Ajuntament de Viladasens, del qual depèn Fellines, no ha reconegut oficialment cap afectació per la plaga al municipi. «De fet, els tiràvem aigua, ja que era el més efectiu, econòmic i innocu», comenten els veïns.

A Borrassà tampoc no hi ha constància de la xinxa de la colza des de fa aproximadament una setmana, expliquen fonts municipals. Allà van recórrer a l'ús d'insecticides per erradicar els focus de la plaga. A Crespià (Pla de l'Estany), en canvi, van seguir les recomanacions del Departament d'Agricultura i van procedir a llaurar els camps segats de colza afectats, una actuació que, segons l'Ajuntament, va acabar resultant efectiva. De la seva banda, l'alcalde de Navata, Jaume Homs, assernyalava que «tot i que la plaga era present en dos punts del municipi, va ser fluixa i després de fumigar el perímetre de les zones afectades [els insectes] van desaparèixer.» Carles Espígol, alcalde de Canet d'Adri, confirmava també la desaparició de les xinxes, gràcies a les fumigacions i les actuacions dels propietaris dels camps.

En aquest context, la divisió de Sanitat Vegetal de Departament d'Agricultura té previst elaborar un estudi que determini si les pluges han estat un factor determinant que ha ajudat a l'erradicació de la plaga, que es va estendre per una dotzena de municipis de cinc comarques diferents. La sequera i les calorades van ser les grans aliades dels insectes.