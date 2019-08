Una plataforma planteja restriccions de trànsit a l'avinguda Sant Jordi d'Olot

La plataforma No és un Vial demanarà a l'Ajuntament d'Olot la instal·lació d'aparells mesuradors de la contaminació a l'avinguda Sant Jordi. La intenció és tenir dades de la qualitat ambiental de l'aire de l'avinguda per poder plantejar, després, restriccions de trànsit a l'Ajuntament.

Defineixen el tram de cinc quilòmetres que va de la rotonda de la Rodona fins a la rotonda de la Solfa com una cicatriu ecològica dins de l'àmbit proper al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Una cicatriu provocada pel trànsit de camions amb la consegüent emissió de diòxid de carboni.

Fonts de la Plataforma han apuntat que per corregir el desequilibri ambiental de les emissions de diòxid de carboni caldria augmentar la superfície arbrada de l'avinguda, la qual des de fa dècades fa la funció de vial per al trànsit pesant que va d'una banda a l'altra de la ciutat.

Les mateixes fonts han apuntat que consideren la variant d'Olot com la solució a les mancances ambientals de la ciutat. En aquest sentit, reclamen una aposta decidida per una ruta que voregi la ciutat d'Olot de manera independent a la projectada entre la Vall d'en Bas, les Preses i Olot.

Indiquen que el plantejament actual de les variants de la Vall d'en Bas, les Preses i Olot és poc viable econòmicament perquè és molt car i no hi ha un acord clar de voluntat de dur-la a bon fi. Davant d'aquestes circumstàncies, consideren que cal optar per una variant desvinculada dels altres municipis que sigui d'execució ràpida i que suposi una millora important en el trànsit i en la qualitat de vida d'Olot, on viuen 35.000 persones.

Han avançat que plantejaran la proposta d'una variant ràpida i desvinculada dels pobles veïns en la pròxima reunió de la Comissió per la variant d'Olot, programada per al 27 d'agost.



Paviment reductor de sorolls

En l'última quinzena de juliol, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va instal·lar un paviment reductor de sorolls a l'avinguda Sant Jordi. Valorada en 286.199 euros, l'actuació ha suposat una millora en la qualitat de vida dels veïns.

Això no obstant, en els últims dies els veïns s'han queixat d'excessos de velocitat, de desperfectes en els semàfors per les topades, i de sorolls causats pel trànsit.

És a dir, el paviment reductor de sorolls ha suposat una millora però no és la solució final que ha de dur la tranquil·litat a l'avinguda Sant Jordi.

La intranquil·litat quotidiana dels veïns de l'avinguda Sant Jordi es va traslladar al centre d'Olot durant els quinze dies que van durar les obres. Tot i que la Policia Local va controlar l'entrada de camions a la ciutat, els sorolls, les cues i els embussos van exasperar els veïns del centre.

Sota una calor martiritzadora, els camions travessaven, un darrere l'altre, l'avinguda Santa Coloma, el passeig de Barcelona, l'avinguda Camil Mulleras, l'avinguda 11 de Setembre i l'avinguda de Girona. El rugit dels motors, els cops de botzina i les frenades van colpejar les oïdes dels veïns del centre. La pudor dels camions de bestiar aturats als semàfors es va escampar perquè pogués ser flairada per tothom.

Fonts de la Plataforma han indicat que el trasllat dels problemes quotidians dels veïns de l'avinguda va provocar manifestacions de solidaritat a les xarxes socials envers les reclamacions dels veïns de l'avinguda Sant Jordi.



Contaminació

Fonts de la Plataforma han indicat que la contaminació provocada pel trànsit de camions és compartida per tots els veïns de la ciutat. En els últims dies, han aparegut dades a les xarxes socials que marquen el PM2,5 (particules en suspensió de menys de 2,5 micres) com a habituals a Olot.

Fins i tot, hi ha persones que relacionen la contaminació de la plana de Vic amb la Garrotxa. Així doncs, la plataforma No és un Vial, és un Carrer demanarà que es mesuri la qualitat de l'aire al conjunt de la ciutat. Volen saber si Olot és tan natural.