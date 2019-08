Ripoll no troba cap alternativa als contenidors soterrats de la plaça Gran

La impossibilitat de trobar una alternativa que no suposi un desplaçament excessiu per als veïns o altres problemes afegits ha estat el motiu pel qual l'Ajuntament de Ripoll ha optat per mantenir els contenidors soterrats de la plaça Gran. Durant els darrers mesos s'han anul·lat les altres dues zones d'abocament del municipi, a la Font Viva i a la plaça Cívica, tal com ja es va procedir fa uns anys amb els que hi havia a la plaça Sant Eudald.

El cas dels de la plaça Gran ha estat més problemàtic, tal com va explicar el regidor responsable de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, en el darrer ple municipal. En tot cas «se n'ampliarà la capacitat» per evitar que es produeixin imatges de bosses d'escombraries acumulant-se a l'exterior de les boques dels contenidors. El mateix Colomer va qualificar l'evolució del nou model de recollida de residus com a «exemplar» en comparació amb altres municipis, explicant que s'actua cas a cas, però minimitzant les àrees on es produeixen males pràctiques per part dels vilatans.