Els veïns de Vilavenut protesten per reclamar la depuradora a l'Agència Catalana de l'Aigua

Els veïns de Vilavenut, al municipi de Fontcoberta, inicien les mobilitzacions per reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que signi l'autorització per iniciar les obres de construcció de la nova depuradora d'aigües residuals del municipi, que es preveu construir en uns terrenys ubicats a la llera de la riera del Caganell.

Ja fa quatre anys que els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany van redactar el projecte, que, després d'unes modificacions, va ser aprovat per l'ACA. Pel que fa al finançament d'aquest equipament, l'Ajuntament de Fontcoberta s'ha compromès a avançar el total de la inversió, que puja 83.000 euros, i que l'ACA retornarà entre el 2023 i 2025 aquest import a les arques municipals.

Segons l'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola, «ara tot està encallat pendents d'un informe que l'ACA ha de fer sobre la no inundabilitat dels terrenys on anirà la depuradora i la signatura del projecte executiu». Estarriola assegura que «el tracte amb els responsables de l'ACA a Girona ha estat sempre molt cordial, però no resolutiu».

Els veïns i l'Ajuntament estan indignats perquè l'ACA no autoritza l'inici de les obres, per això els veïns de Vilavenut se senten abandonats i estan decidits a seguir amb la campanya de protesta per reclamar l'inici de les obres, pensant dur a terme un seguit d'accions com protestar davant la seu de l'ACA a Girona, tallar alguna carretera i seguir fent campanyes de sensibilització per reclamar a l'administració que agilitzi tots els tràmits per començar l'obra. Actualment les aigües residuals de Vilavenut són recollides per la xarxa de sanejament que van a parar a la riera del Caganell.

A la comarca del Pla de l'Estany només es depuren les aigües residuals de Banyoles, Porqueres, Cornellà del Terri i Fontcoberta. Municipis com ara Esponellà, Crespià, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls encara no disposen de depuradora.