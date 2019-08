Un cotxe xoca contra un arbre i deixa tres ferits lleus a Quart

El xoc d'un vehicle contra un arbre a Quart aquest matí ha deixat tres ferits lleus. L'accident viari s'ha produït a l'alçada del quilòmetre 25 de la C-65 en direcció Girona pels volts de quarts de deu.

Per causes que es desconeixen, un cotxe que circulava amb cinc ocupants al seu interior s'ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. El xoc ha deixat tres ferits lleus. Dos d'ells han estat traslladats a l'hospital Santa Caterina de Salt.

En el succés hi han participat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).