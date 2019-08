La denúncia d'una tripulació del Baix Empordà apropa els pescadors a l'SMI

La denúncia dels pescadors d'una embarcació del Baix Empordà ha significat un «primer èxit» en la lluita contra la precarietat del sector de la pesca. La resolució ha aconseguit que Inspecció de Treball reconegui, per primer cop, el salari mínim interprofessional (SMI) dels treballadors de la mar, avenç que des del sindicat CCOO consideren «molt important i crucial en el camí per la dignificació del sector».

El sindicat denuncia que la pesca és un dels pocs sectors en els quals s'incompleix el dret dels empleats a percebre el salari mínim. «Després de treballar tot el mes a jornada completa, reben retribucions molt per sota de l'SMI i arriben a cobrar salaris que en moltes ocasions no arriben als 400 euros», al·leguen.

Isidoro Javier Barcala, col·laborador del Sector del Mar de CCOO de Catalunya, explica en declaracions al Diari de Girona que «les condicions dels pescadors de la Costa Brava són les mateixes que les dels pescadors de tota la costa catalana, que cobren per retribució a la part, és a dir, setmanalment i en funció de les vendes». A més, als guanys s'hi resten les despeses, que són moltes. «En una embarcació mitjana, has de calcular uns 1.500 euros en gasoil i 500 euros en gel setmanals, entre moltes altres despeses. Acabem cobrant una misèria», es queixa.

A la costa gironina actualment hi ha un total d'11 confraries: tres a la Selva (Tossa de Mar, Blanes i Lloret de Mar), tres al Baix Empordà (l'Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols) i cinc més a l'Alt Empordà (Llançà, Cadaqués, l'Escala, Roses i el Port de la Selva). Segons dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualment a la província de Girona hi treballen 728 pescadors i 229 embarcacions pesqueres.

En aquest context, els treballadors d'una embarcació del Baix Empordà van denunciar, a través de Comissions Obreres, les condicions laborals a la feina. A partir d'aquí, el sindicat va iniciar al febrer un procés de denúncia davant Inspecció de Treball per reivindicar el dret de la tripulació a cobrar l'SMI, és a dir, 1.050 euros al mes en 12 pagues.

«Després que se'ns reconegui per primer cop que tenim raó, el següent pas és posar una denúncia judicial per tenir una base jurídica i que el compliment de l'SMI es converteixi en una obligació legal», apunta Barcala.

Aprofitant les circumstàncies, des del sindicat també volen exigir al Govern que reguli el preu de les captures. «Un cop arribem a llotja, el peix se subhasta entre els compradors i el preu acaba sent molt baix, i més si el comparem amb el preu a què es ven al consumidor. Creiem que és abusiu i que caldria establir un preu mínim de 15 euros per caixa de 12 quilos», reclama. Per altra banda, Barcala també es queixa de la distribució dels guanys de les embarcacions, a repartir entre l'armador i els pescadors: «L'armador viu bé i, mentrestant, els pescadors passem gana. A Girona els guanys es reparteixen 50% i 50%, igual que a Barcelona. En canvi, a Tarragona està més ben distribuït: un 40% per a l'armador i el 60% per a la tripulació. L'objectiu final és crear un conveni en l'àmbit de sector en el qual es compleixin certes obligacions mínimes», conclou.