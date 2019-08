Un gos ataca una dona de 64 anys a Banyoles i li fa ferides al cap i un dels braços

La Policia Local de Banyoles i els Mossos d'Esquadra busquen un gos que aquest dimarts al vespre va atacar una dona a la zona del Pla de l'Ametller. L'atac va tenir lloc cap a les nou de la nit, quan la víctima –que té 64 anys- i el seu marit anaven a llançar les escombraries. L'animal, un gos gran i negre, va fer caure la dona per terra i després la va mossegar al cap i al braç esquerre. Després de l'atac, el seu marit va dur-la fins a la Clínica Salus Infirmorum, des d'on se la va derivar fins a l'hospital Josep Trueta. El mateix personal de la clínica també va avisar d'ofici la Policia Local, que van anar fins a la zona amb els Mossos per intentar localitzar el gos. La dona continua ingressada a l'hospital però es preveu que en les properes hores ja rebi l'alta.

L'atac de l'animal, un gos negre i gran, hauria tingut lloc pels voltants de les nou de la nit. A aquella hora, el matrimoni –que viu a la zona- anava a llançar les escombraries. Va ser per la zona de contenidors que hi ha al carrer del Remei allà on s'haurien trobat amb el gos.

L'animal va fer caure la dona per terra i després l'hauria mossegada al cap i al braç esquerre. A més de les ferides, la dona també va patir contusions i li va quedar un ull inflat a conseqüència de la caiguda. Després de l'atac, el seu marit la va portar fins a la Clínica Salus Infirmorum.

Allà, després de fer-li una primera valoració, els metges van decidir derivar-la amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressada. En paral·lel, des de la clínica també es va avisar d'ofici a la Policia Local, que al seu torn va donar l'alerta als Mossos d'Esquadra. Eren cap a dos quarts de deu de la nit.

Els agents es van desplaçar fins a la zona del Pla de l'Ametller per localitzar l'animal, que es desconeix encara si té propietari o no. La policia continua buscant el gos, i també està intentant localitzar càmeres de seguretat a la zona per veure si haguessin enregistrat alguna imatge que els serveixi per tenir pistes. La investigació del cas s'ha traspassat als Mossos d'Esquadra.

La dona ha passat la nit a l'hospital Josep Trueta. Es preveu que en les properes hores ja rebi l'alta.