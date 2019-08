Inversió de 200.000 euros en diversos carrers de Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles ha invertit més de 200.000 euros en diferents obres que tenen l'objectiu de millorar la via pública i que es realitzaran durant aquest estiu.

La principal inversió se centrarà en una nova fase del Pla de Voreres municipal que permetrà refer les voreres de diversos carrers. Aquests treballs es preveu que es realitzin durant el mes d'agost i es calcula que tindran un cost de 160.000 euros.

Aquestes millores complementen les obres que ja s'han fet a altres voreres del municipi i que han suposat una inversió de més de 45.000 euros.

El regidor de Via Pública, Lluís Costabella, ha destacat que «aquests treballs formen part de les intervencions que anualment portem a terme a la ciutat per millorar les voreres» i ha afegit que «cada any analitzem quines voreres requereixen que hi intervenim per decidir quines s'executen i amb quina prioritat».



Asfaltament de carrers

Paral·lelament durant aquest estiu, també s'asfaltaran diferents carrers per millorar el ferm en aquestes vies. En total, s'invertiran més de 17.500 euros en la millora de l'asfalt en diferents punts del municipi.

Alhora, durant aquests mesos el consistori també ha aprofitat per dur a terme diversos treballs de condicionament als aparcaments del jaciment de la Draga, un dels assentaments d'agricultors i ramaders més antics de Catalunya i un jaciment excepcional, atès que és l'únic de la península Ibèrica on s'han recuperat intactes eines fetes totalment de fusta. I també del carrer Sardana, prop de l'Estany de Banyoles.

En aquests casos, les intervencions, pressupostades en uns 3.000 euros, han permès millorar el ferm dels dos espais amb una nova capa de sauló compactat.

Tots aquests treballs es portaran a terme paral·lelament a les obres que ja s'estan executant de remodelació del barri del Barral, als carrers del Pou, Sant Esteve i Carmelites Velles; i de millora de l'edifici de serveis del camp de futbol vell.



Més obres

A més, pròximanent s'iniciaran també els treballs de millora del darrer tram del carrer Divina Pastora, entre Mossèn Baldiri Reixac i Mossèn Constans, i es remodelarà la plaça que formen els carrers Mossèn Constans, del Remei i Pintor Pigem.