Olot farà pisos de lloguer social en un antic local d'entitats i viver d'empreses

L'Ajuntament d'Olot oferirà pisos de lloguer social en un edifici que havia estat un viver d'empreses i local d'entitats. Es troba al número 9 del carrer Lliberada Ferrarons, a la part alta del nucli antic, construït en temps el govern del PSC de l'alcalde Lluís Sacrest (1999-2011). El bloc es va estrenar com a viver d'empreses i la intenció era portar activitat a la zona, però no va funcionar. Com a alternativa, van provar de fer-hi un hotel d'entitats que tampoc va anar bé. Ara, l'actual equip de govern ha pres la decisió de destinar-lo a pisos per al lloguer social i posar-los a la borsa del municipi.