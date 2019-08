La resintonització de la TDT a Girona, al novembre

L'arribada del 5G (una nova nova tecnologia que permet, via connexió inalàmbrica, la transmissió de dades a gran velocitat que servirà, per exemple, per estendre l'ús de vehicles autònoms i que permetrà avançar en la cirurgia a distància) provocarà nous canvis a la televisió digital terrestre (TDT). Després de la sintonització que es va haver de realitzar ja el 2015 per alliberar la banda de freqüències de 694 i 790 megahertzs (MHz), nombrosos canals tornaran a canviar de freqüència per deixar espai al 5G, que ocuparà la banda de 700 MHz, i que és conegut com el Segon Dividend Digital. En el conjunt d'Espanya s'hauran de fer canvis d'antena a gairebé 850.000 edificis, que afectaran la meitat de la població espanyola.

Segons la Direcció General de Comunicació del Govern català, els canvis de freqüències «s'aniran fent per fases en funció de l'àrea geogràfica afectada» i en el conjunt d'Espanya s'han delimitat 75 zones on el 5G s'implantarà progressivament. En el cas de les comarques gironines, la Secretaria d'Estat per l'Avanç Digital del Ministeri d'Economia i Empreses ha establert com a data prevista per iniciar el canvi de freqüències l'1 de novembre de 2019.

La Secretaria també serà l'encarregada de subvencionar la renovació d'antenes a totes les comunitats de propietaris que necessitin canviar-les per continuar accedint a tots els canals de TDT. Les ajudes aniran dels 104,30 fins als 677,95 euros, en funció del nombre de múltiplexs (paquets de cinc canals que s'emeten dins la mateixa freqüència) que calgui resintonitzar. La partida total prevista per l'Estat és 150 milions d'euros. Per rebre la subvenció caldrà contractar una de les empreses inscrites al registre del Ministeri d'Indústria, abonar-hi la factura corresponent i fer-la arribar telemàticament al Ministeri d'Economia.

Els canals que s'hauran de resintonitzar són els que pertanyen al tram de l'espectre corresponent als canals radioelèctrics del 49 al 60. Per això s'haurà de resintonitzar la televisió per agafar les noves freqüències i caldrà moure l'antena. La reubicació d'aquest dispositiu no s'haurà de realitzar a tots els habitatges i principalment es veuran afectats els blocs de pisos amb antena comunitària. Les cases unifamiliars o les comunitats petites amb altres tipus d'antenes podran fer la sintonització mitjançant el comandament de la televisió. A la província de Girona s'hauran de traslladar entre un i tres múltiplexs, és a dir, entre cinc a quinze canals de la TDT. La sintonització, però, no s'haurà de fer d'un dia per l'altre: des de la Generalitat informen que en el moment que la demarcació corresponent faci el canvi de freqüències, s'establirà un període transitori de «simulcast», de manera que provionalment els canals es podran veure simultàniament per la freqüència vella i la nova. Un cop acabat aquest període de «simulcast», les televisions ja només emetran a través de la nova freqüència. El canvi, que la Unió Europea fixa que s'ha d'haver produït a finals del juny de 2020, no afegirà ni disminuirà canals. Pedro Romero, de la subdirecció general de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric, apuntava en declaracions al Diari Ara, que el procés serà gradual «per evitar interferències entre zones contigües». A més, anirà acompanyat d'una campanya de comunicació per informar els ciutadans de cada territori en quin moment hauran de canviar les antenes i de resintonitzar els canals.



Connexió més ràpida

De cara a l'any vinent, la banda de 700 MHz ja estarà disponible per al 5G. Això permetrà als usuaris gaudir de connexions molt més ràpides i massives sense que la xarxa es col·lapsi. La freqüència se subhastarà igual que ja es va fer amb la de 3,6 i 3,8 gigahertzs per al 5G, però la de 700 és més interessant perquè, segons explica la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en un dels seus informes, «concedeix excel·lents característiques de propagació».



Alta definició

Conjuntament amb la notícia de la nova sintonització, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el decret que estableix que a partir del 2023 tots els canals emetran en alta definició (HD, de les sigles en anglès). Els operadors tindran la llibertat per fer el pas cap a l'HD en el moment que vulguin durant els pròxims tres anys i mig i tindran l'opció de mantenir, si tenen prou espai en els múltiplexs, l'emissió estàndard. A partir de la data assignada, la baixa definició es desterrarà definitivament, tal com informa el decret.

El següent pas serà la «ultraalta» definició, coneguda també com a 4 K, «amb l'objectiu d'afavorir i impulsar la implantació futura d'estàndards avançats». Aquesta no arribarà de manera generalitzada, sinó que alguns operadors podran «emetre esdeveniments» amb aquesta tecnologia i només en múltiplexs en què ja no quedi cap canal de definició estàndard. De la mateixa manera, la Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital podrà autoritzar «emissions tècniques promocionals» en 4 K, sempre que hi hagi freqüències disponibles. L'única contrapartida que suposarà l'alta definició serà la retirada dels televisors antics, que no ofereixin una qualitat suficient i que, per tant, no es podran actualitzar. Això no arribarà fins al 2023, data prevista per canviar al nou format.



Impacte ciutadà

Els propietaris d'habitatges unifamiliars amb antena individual hauran de resintonitzar els canals. En el cas d'antenes o instal·lacions comunitàries, caldrà que un tècnic acreditat faci les corresponents modificacions al sistema. La resintonització va arrencar el passat 24 de juliol a les Illes Balears, Càceres i Huelva. Barcelona és l'única ciutat catalana que no haurà de fer cap canvi en la seva TDT perquè actualment ja no emetia en aquesta zona de freqüències. A Girona es canviaran de freqüència les televisions incorporades als canals 49, 52 i 55, segons informa la Direcció General de Comunicació del Govern. El canal 49, amb els canals La 1HD i Teledeporte, passarà al canal 42; el canal 52, amb TV3 HD, Súper3/C33, Esport3 i 3/24, passarà al 30, i el canal 55, amb Atreseries HD, passarà al 37. Les televisions locals també patiran canvis.