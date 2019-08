Els tripulants de cabina de Ryanair convoquen deu dies de vaga al setembre

Els tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Ryanair, representats pels sindicats SITCPLA i USO, han registrat aquest dimecres un preavís de vaga per a deu dies durant el setembre vinent, els dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28 a les tretze bases espanyoles de l'aerolínia irlandesa, entre elles la de l'aeroport de Girona-Costa Brava, en protesta per la seva intenció de tancar tres de les bases.

En un comunicat, assenyalen que el motiu d'aquesta vaga és "impedir el tancament de les bases de Gran Canària, Tenerife Sud i Girona -en el cas gironí, encara s'ha de confirmar si finalment es tanca i, ara per ara, és només una intenció-, així com els acomiadaments que es derivarien d'aquests tancaments", segons ha explicat Manuel Lodeiro, portaveu del sindicat Sitcpla.

Tots dos sindicats ja havien advertit que convocarien aturades al setembre després que l'aerolínia irlandesa avisés al febrer de l'ajustament de bases i retallades de llocs de treball.

"En els propers dies, rebrem la citació del SIMA per a la mediació i, si no hi ha un acord, la vaga es convocarà de manera formal. Dubtem molt de la predisposició de Ryanair a arribar a un acord, i fins i tot a presentar-se amb un tarannà negociador", després de més d'un any de reunions, afirmen des d'USO.

El tancament de la base a Girona pot fer perdre 99.000 seients

L'anunci de l'aerolínia irlandesa Ryanair de tancar les bases que té als aeroports Girona-Costa Brava, Tenerife Sur, Las Palmas i Faro (Portugal), almenys aquestes últimes al gener de 2020, pot afectar més d'1,4 milions de places aèries que ja estaven programades per al primer semestre de l'any.

Així es desprèn d'un càlcul elaborat per la consultora d'intel·ligència turística Mabrian Technologies, en col·laboració amb Interface Tourism Spain. D'acord amb aquestes previsions, la terminal de Vilobí d'Onyar, amb 99.000 seients menys, seria la menys afectada de totes.

La decisió de la companyia de baix cost podria tenir un greu efecte en el sector turístic de cadascuna de les destinacions on es preveu una retallada tan important.