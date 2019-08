La vaga a Renfe cancel·la 21 trens entre Girona i Barcelona la vigília del pont d'agost

El segon dels quatre dies de vaga convocada pel sindicat Confederació General del Treball (CGT) a Renfe ha provocat la cancel·lació de 21 trens de la línia Girona-Barcelona, principalment regionals i mitja distància. L'aturada laboral de vuit hores coincideix amb la vigília del pont de la Mare de Déu d'agost, que representa l'inici de les vacances per a moltes famílies.

De les 12.00 fins a les 16.00 hores, es cancel·laran sis trens des de Girona amb destinació a Barcelona. A la segona franja horària de la convocatòria, de 20.00 a 24.00 hores, seran només tres els combois afectats. En aquest sentit del trajecte, no es veurà cap AVE o Avant cancel·lat. Pel que fa al trajecte invers, de Barcelona a Girona, s'han anul·lat dotze trens. En aquest cas sí que es veuran afectats un AVE i un Avant amb sortida prevista a les 19.30 h. Seran,doncs, vuit els trens suprimits durant la primera franja horària i quatre a la segona, tots ells mitja distància i regionals.

La d'avui és la segona jornada de les quatre convocades pel sindicat CGT. La primera va tenir lloc el passat 31 de juliol. La jornada de vaga d'avui, tal com va passar en l'anterior, es divideix en dues franges horàries, de les dotze del migdia a les quatre de la tarda, la primera, i de les vuit del vespre a les dotze de la nit, la segona. Durant la resta de la jornada el servei serà el normal.

Encara que es tracti d'un sindicat minoritari, que en l'anterior convocatòria, segons el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, només va aconseguir que el 2,9% dels treballadors de la companyia secundessin la protesta, l'aturada afecta una vintena de trens que cobreixen el trajecte de Girona a Barcelona i a la inversa.

La CGT ha convocat aquestes aturades per reclamar diverses millores, com un augment de les taxes de reposició, la conciliació familiar, que s'aturi l'externalització dels serveis o el dret a promoció interna, entre d'altres. Segons el sindicat, amb la manca de personal no és possible «mantenir i garantir la prestació d'uns serveis de qualitat i garants d'un ferrocarril per a la majoria». CGT demana que es compleixi el reial decret 6/2018 referent a l'augment dels llocs de treball i a la reducció de la jornada setmana a 37,5 hores a la setmana.

Segons la companyia, amb motiu de les convocatòries de vagues parcials del sindicat CGT, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Foment han decretat els serveis essencials a Renfe. Rodalies de Catalunya prestarà uns serveis mínims del 40% dins la franja horària de la vaga. Pel que fa a l'AVE-Llarga Distància, garanteixen la circulació del 78% dels seus serveis i un 65% en els Avant. Segons ha explicat Renfe en un comunicat, els viatgers que resultin afectats per l'aturada podran sol·licitar un canvi o reemborsament del bitllet sense cap cost addicional; així mateix, als viatgers afectats per trens suprimits se'ls oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en l'horari més aproximat a l'adquirit. La convocatòria es repetirà en dues jornades, ja anunciades, que seran el dia 30 d'agost i l'1 de setembre.