Banyoles dedica 110 mil euros a restaurar una pesquera de l'Estany

«El que pretenem és recuperar la pesquera original dels anys 40 en la qual s'havia seguit una estètica racionalista», explica Albert Tubert, regidor d'Urbanisme de Banyoles. I afegeix: «Aquesta pesquera és l'únic edifici del municipi que segueix aquest tipus d'arquitectura i volem recuperar aquest estil».

L'Ajuntament de Banyoles dedicarà 110 mil euros a restaurar la pesquera número 11 de l'Estany, més coneguda com la pesquera Gimferrer, nom de la família propietària que va renunciar a la titularitat dels drets d'utilització. El projecte de renovació l'estan portant a terme els serveis tècnics d'arquitectes del consistori des de fa uns mesos. Tubert preveu que un cop s'acabi l'exposició pública aquest estiu es podrà començar a fer la licitació de les obres al setembre o l'octubre.

La Gimferrer és la pesquera més grossa de totes les que controla el consistori. La número 10 va ser de les primeres adquirides i actualment és l'Oficina de Turisme. Les altres les utilitzen per a competicions esportives.



Usos polivalents

«La nostra intenció és que aquests 60 metres quadrats que conformen la pesquera tinguin usos polivalents i serveixin tant per fer rodes de premsa com reunions, recepció d'esportistes, activitats de l'Escola Natura o qualsevol acte relacionat amb el municipi», explica Tubert. Segons el consistori, les obres, que assoliran un cost de 110 mil euros, podrien estar enllestides en dos o tres mesos. No es tracta d'una remodelació total, donat que, com s'explica a Ràdio Banyoles, la intervenció més important és la restauració de la pèrgola tal com està projectada en la planificació original, és a dir, amb 4 pòrtics de pilars d'obra, 4 bigues i 7 rastells de fusta. També s'eliminaran les teuladetes i es farà la cornisa seguint l'estètica racionalista. En referència a la passarel·la d'accés a la pesquera, s'ha proposat construir el muret perimetral per aconseguir reproduir la imatge del projecte original.



La cinquena pesquera municipal

La pesquera va passar a ser propietat municipal el maig del 2018. De les 21 que hi ha a l'Estany, aquesta va passar a ser la cinquena de titularitat exclusiva de l'Ajuntament de Banyoles.

L'edifici està situat entre el Club Natació Banyoles i el jaciment neolític de la Draga. És un edifici construït el 1874, de 64 metres quadrats i amb portal d'entrada. La remodelació que s'hi va fer el 1948, seguint el projecte de Francesc Figueras, va transformar completament l'edifici original.

La reforma va establir una nova tipologia de pesquera: fins llavors les pesqueres eren edificacions per a la pesca en canya, i llavors es va innovar fent compatible l'entrada i emmagatzematge d'una barca amb una sala d'estar i unes golfes com a vestidor, a més d'altres espais. Es tractava d'un projecte amb una estètica racionalista que els propietaris van voler modificar.

Les pesqueres són unes construccions amb forma de petites cases a la riba de l'Estany que servien en els seus inicis per banyar-se, la pesca de lleure o per fer una volta en barca. De fet, són l'evolució i consolidació de les antigues passarel·les que, per la poca fondària de les ribes de l'Estany, es construïen per practicar la pesca.



Recuperació del patrimoni

Des de fa uns anys l'Ajuntament està impulsant una política de recuperació de les pesqueres que estan en mans d'ús privat, en cas que hi renunciïn. Amb la pesquera número 11 ja són cinc les que són de titularitat exclusiva municipal.

La primera va ser la pesquera número 10 (recuperada el 2004); la pesquera número 20, coneguda com a pesquera Mata (recuperada el 2008); la pesquera número 5, coneguda com a pesquera Agustí (recuperada el 2014) i la pesquera número 16, coneguda com a d'en Malagelada (recuperada el 2015).

En total, al voltant de l'Estany hi ha 21 pesqueres, construïdes entre mitjans del segle XIX i principis del segle XX que s'han convertit en una imatge icònica d'aquest espai natural. L'any 1997 van ser declarades Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la modalitat de jardí històric.