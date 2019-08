La Cerdanya es proposa aconseguir el segell europeu de destí sostenible

El procés de redacció del nou Pla Turístic de la Cerdanya ha tancat la tercera fase, la de recollida de propostes a partir d'un procés participatiu i, després de l'estiu, entrarà en la quarta per encarar la recta final.

En aquesta fase final s'analitzaran totes les propostes i es proposarà la redacció del pla per a la seva presentació en públic i posterior execució, a partir de la tardor. Una de les propostes que ha estat aprovada en el procés participatiu és fixar com a estratègia de futur la promoció de la certificació sostenible de la vall a través de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Per a la consecució d'aquest objectiu, la Cerdanya s'ha coordinat amb el Parc Natural del Cadí Moixeró perquè ha de ser l'ens gestor d'un espai natural protegit qui lideri la coordinació amb la Unió Europea per a la consecució del certificat. En aquest sentit, els responsables del parc, que també han pres part en el procés participatiu per a la renovació del turisme cerdà, ja hi han donat el seu vistiplau i treballen per engegar el procés. En aquesta feina s'hi haurà d'incloure un nou procés de participació en l'àmbit del parc i la designació d'uns tècnics responsables que treballaran específicament en la futura certificació de la comarca.

Des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal han apuntat que el seu objectiu és que la certificació com a territori sostenible abraci tota la vall, incloent-hi també la Solana, i que així no quedi delimitada als límits del parc natural.

Per a això, la Cerdanya haurà de fer prèviament altres actuacions que l'acostin als estàndards de sostenibilitat que demanen les autoritats comunitàries i que ara no compleix, com ara els relacionats amb la gestió dels residus.

Així, entre els objectius estratègics del nou Pla Turístic de la Cerdanya també s'hi ha inclòs: «Sensibilitzar envers la sostenibilitat els professionals i la població a través de la formació, començant per l'escola», «millorar la mobilitat per tal que sigui més sostenible i accessible», «fomentar l'economia regenerativa a partir dels recursos locals» i «despertar consciències des de la Cerdanya».

Una vegada hagi passat la campanya turística del mes d'agost, l'empresa responsable del procés, Resilience Earth, i el Consell reprendran les actuacions per cloure el pla. Per part de la vall, l'encarregada de coordinar el procés serà la Comissió de Seguiment de caire públic i privat.