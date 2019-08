Donen d'alta la nena atropellada en una terrassa de Girona

La nena de quatre anys atropellada pel cotxe que va envestir una terrassa a Girona ja ha rebut l'alta hospitalària. Just després de l'accident, la menor va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta, però aquest dilluns ja va passar a planta pediàtrica.

La nena era l'única dels deu ferits –entre els quals el conductor– que continuava hospitalitzada. La resta van ser donats d'alta diumenge mateix.



Pèrdua del control

L'accident va passar a quarts de dotze de la nit del dissabte. El conductor, un jove de 18 anys que fa dos mesos que té el carnet, va perdre el control del vehicle quan circulava pel carrer riu Güell. El vehicle va esquivar un arbre que hi ha a la vorera i va topar amb una pilona i un senyal de trànsit. El xoc contra el mobiliari urbà, però, no va ser suficient per aturar el vehicle, que es va acabar emportant per davant les taules i cadires de la terrassa d'un bar situat a la confluència amb el carrer Mare de Déu del Remei, amb la gent que hi estava asseguda.

Els més malparats van ser una família que estava al lloc dels fets. La filla, de només quatre anys, va quedar atrapada a sota el cotxe, que va impactar amb violència contra una desena de persones. De seguida, els testimonis dels fets van trucar els equips d'emergència, que van arribar de manera immediata per evacuar els ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va estar ingressada la nena fins ahir dimecres.

La Policia Municipal continua investigant les causes del sinistre com si es tractés d'un accident de trànsit, ja que el jove no va donar positiu ni en drogues ni en alcohol, si bé tot apunta que podria anar més ràpid del permès.

Els fets ocorreguts van trasbalsar bona part de la ciutat, i tant membres de l'equip de govern de Girona com de l'oposició van expressar la seva commoció a través de les xarxes socials.