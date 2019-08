Dos ciclistes ferits de gravetat en ser atropellats a Cruïlles i a Vilallonga

Dos ciclistes es troben ferits de gravetat després de ser atropellats ahir a Cruïlles i a Vilallonga de Ter en poques hores de diferència.

En el primer cas, el ciclista circulava pel massís de les Gavarres, a l'alçada de Santa Pellaia i al terme municipal de Cruïlles. Segons van explicar els Bombers de la Generalitat, un turisme tot terreny l'hauria envestit frontalment mentre circulava amb bicicleta al quilòmetre 1,5 de la GI-664, en direcció nord.

Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 8.13 hores del matí, i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van atendre l'home amb l'ajuda de dues dotacions dels Bombers. Després d'estabilitzar-lo, va ser traslladat en estat greu a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El segon accident va tenir lloc a Vilallonga de Ter, on en aquest cas un turisme va envestir per darrere un home que circulava amb bicicleta a la carretera GIv-5264, concretament al quilòmetre 6,3, davant del càmping Conca de Ter.

Els Bombers van rebre l'avís de la topada a dos quarts de deu del matí, on l'home va rebre un fort cop al cap que va requerir el seu trasllat amb helicòpter al Trueta. Segons van indicar des del centre hospitalari, no tenien previst que els afectats rebessin l'alta mèdica durant el dia d'ahir. Els Mossos d'Esquadra estan investigant ambdós successos, les causes dels quals es desconeixen.

Els Bombers van demanar a través de xarxes socials molta precaució als vehicles de motor davant d'aquests usuaris de la via, cada cop més freqüents i que aquest any ja ha provocat dues víctimes mortals.