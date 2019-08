Un gos ataca una dona de 64 anys a Banyoles i li fereix el cap i un dels braços

Una dona de 64 anys veïna de Banyoles (Pla de l'Estany) va ser atacada dimarts al vespre per un gos negre de grans dimensions a la zona del Pla de l'Ametller de Banyoles.

L'atac es va produir cap a les nou de la nit, quan la víctima i el seu marit, que viuen a la zona, van anar amb el cotxe a llançar les escombraries a la zona de contenidors que hi ha al carrer del Remei.

La dona va baixar del vehicle i va ser aleshores quan va aparèixer el gos i la va atacar. L'animal, un gos gran i negre, va fer caure la dona per terra i després la va mossegar al cap i al braç esquerre. A més de les ferides, la dona també va patir contusions i li va quedar un ull inflat a conseqüència de la caiguda.

Després de l'atac, el seu marit va dur-la fins a la Clínica Salus Infirmorum (Banyoles). Allà, després de fer-li una primera valoració, els metges van decidir derivar-la amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressada.

En paral·lel, el mateix personal de la clínica també va avisar d'ofici la Policia Local, que al seu torn va donar l'alerta als Mossos d'Esquadra. Ambdós cossos van anar fins a la zona per intentar localitzar el gos que es desconeix encara si té propietari o no. Eren cap a dos quarts de deu del vespre.

La policia continua buscant el gos, i també està intentant localitzar càmeres de seguretat a la zona per veure si haguessin enregistrat alguna imatge que els serveixi per tenir pistes. La investigació del cas s'ha traspassat als Mossos d'Esquadra. La dona ha passat la nit a l'hospital Josep Trueta i ahir es preveia que li donessin l'alta aviat.

Els Mossos ahir a la tarda seguien sense saber de quin gos es tractava i si algú el reclamava.

Aquest no ha estat un cas aïllat. Fa unes setmanes a Mataró un jove de 25 anys, veí del municipi, va matar el seu gos a ganivetades per defensar-se de l'atac de l'animal, un Akita inu que havia mossegat violentament tant a ell com a la seva família per causes que es desconeixen. Els Akita inu són una raça originària del Japó considerada a Espanya com a potencialment perillosa i feta servir durant anys al país nipó per a la caça, la defensa i l'atac.

I a Sant Hilari Sacalm, al febrer un veí de 50 anys va ser atacat per un pit bull, un gos de raça perillosa en un camí públic dels afores del poble. Els fets van tenir lloc quan va treure a passejar el seu pastor alemany per un camí de la zona de Coll Serrador. En una part del recorregut on hi ha una finca privada, l'afectat relatava que va patir l'atac d'un pit bull, sense vacunar, que li va mossegar la cuixa per darrere. També al maig es va produir un altre atac quan a l'Escala un gos va mossegar al cap i a la cara un nen de 3 anys. El gos de raça pastor alemany va atacar al nen quan aquest i el seu pare eren a casa el propietari del gos. El pare i el veí van aconseguir separar l'animal del nen, que va haver de ser traslladat en ambulància a l'hospital Josep Trueta per les ferides que presentava, sense témer per la seva vida. A la ciutat de Girona durant l'any passat es van aixecar 26 actes per un total de 63 infraccions relacionades amb gossos potencialment perillosos. La majoria són per no tenir llicència (26), però també per portar l'animal un menor (8), portar-lo sense corretja (6) o no estar inscrit al cens (8).