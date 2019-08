Santa Pau promou una nova torre de telefonia al veïnat de sa Cot

L'Ajuntament de Santa Pau ha aprovat de manera inicial el projecte d'instal·lació d'una torre de telefonia al veïnat de sa Cot. El projecte puja fins a 39.000 euros, IVA exclòs. Si no hi ha reclamacions durant el procés d'informació pública, el projecte quedarà aprovat de manera automàtica.

L'Ajuntament ha tramitat amb el Departament d'Urbanisme la ubicació de la torre en terreny rústic. El municipi comprarà 90 m2 de terreny per poder elevar la torre. També s'ha posat en contacte amb el Departament de Medi Ambient perquè faci la valoració de l'impacte ambiental de la torre.

La finalitat de la torre és solucionar els problemes de cobertura mòbil d'una zona on hi ha masies, cases de turisme rural, granges i àrees residencials.

D'una banda, l'antena cobrirà els barris de can Blanch, can Jofre i can Potxa i, en una altra orientació, les zones del bosc de la Fageda d'en Jordà, can Xel i el volcà de Santa Margarida i la seva àrea d'influència. «Acabar d'una vegada per sempre amb els problemes de telefònia mòbil d'aquesta zona és la intenció», va resumir ahir l'alcalde, Pep Companys (ERC-AM).

Des de fa anys, els veïns d'aquesta zona es queixen de poca cobertura de mòbil. L'Ajuntament va posar-se en contacte amb els operadors de telefonia mòbil de la zona. Els operadors i el municipi van concloure que la instal·lació d'una torre a Sant Miquel sa Cot solucionaria els problemes. L'Ajuntament va prendre el compromís de tirar endavant el projecte de la torre i una empresa de telecomunicacions s'ha compromès a instal·lar l'antena.

A més, segons va explicar l'alcalde ahir, l'Ajuntament comunicarà la construcció de la torre al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i a l consorci Localret.