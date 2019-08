Setembre de vagues dels tripulants de Ryanair en protesta pel tancament de bases

Els sindicats USO i Sitcpla han fet públic a través de les xarxes socials que han engegat el procés perquè els tripulants de cabina de Ryanair facin fins a deu dies de vaga a les tretze bases espanyoles de l'aerolínia irlandesa en protesta per la seva intenció de tancar-ne tres, entre les quals l'aeroport Girona-Costa Brava. Segons els sindicats, s'han registrat ja els preavisos de vaga a l'aerolínia de baix cost per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28 de setembre. I és que temen que les retallades i el tancament de les bases anunciat per la direcció acabin amb acomiadaments que preveuen massius.

En un comunicat, assenyalen que el motiu d'aquesta vaga és «impedir el tancament de les bases de Gran Canària, Tenerife Sud i Girona», que encara no ha estat confirmat oficialment en cap dels casos per Ryanair. El secretari de l'organització d'USO-Ryanair, Jairo Gonzalo, ha explicat que els sindicats rebran la citació per a la mediació en els pròxims dies i, en cas de no haver-hi acord, la vaga es convocarà de manera formal.

«Dubtem molt de la predisposició de Ryanair a arribar a un acord, i fins i tot de presentar-se amb disposició negociadora», va assegurar Gonzalo, que després va afegir que els treballadors no tenen «la més mínima esperança d'enteniment» amb la companyia. També va aprofitar per criticar l'«actitud de burla» de la companyia després de més d'un any de reunions en organismes oficials espanyols.

Al seu torn, el portaveu de Sitcpla, Manuel Lodeiro, va matisar que el motiu de la vaga és «l'amenaça contundent expressada per l'empresa no només a la taula, sinó personalment a les bases de Gran Canària i Tenerife» i va afegir que «els problemes generals» amb Ryanair no responen a un fet aïllat, sinó a un «procés d'incompliments reiterats». «Ara esperem que Foment no torni a anul·lar la nostra capacitat de vaga i no ens decreti, com l'any passat, uns serveis mínims tan abusius que ni tan sols permetin les aturades», va concloure el secretari d'organització d'USO-Ryanair.

Tots dos sindicats ja havien advertit que convocarien aturades al setembre després que l'aerolínia irlandesa avisés al febrer de l'ajustament de bases i retallades de llocs de feina. Ryanair va avançar ja en aquell moment possibles ajustaments a les seves bases per l'evolució del negoci derivada de la incertesa del Brexit, a la qual cosa s'ha afegit l'impacte pel retard en l'entrega de la comanda de 30 avions 373 MAX, amb els quals comptava per a l'estiu i l'entrega dels quals està suspesa.



Conseqüències del tancament

L'anunci de l'aerolínia irlandesa Ryanair de tancar les bases que té als aeroports Girona-Costa Brava, Tenerife Sud, Las Palmas i Faro (Portugal) pot afectar més d'1,4 milions de places aèries que ja estaven programades per al primer semestre de l'any, segons un estudi de la consultora d'intel·ligència turística Mabrian Technologies, en col·laboració amb Interface Tourism Spain. D'acord amb aquestes previsions, la terminal de Vilobí d'Onyar, amb 99.000 seients menys, seria la menys afectada de totes. La decisió de la companyia de baix cost podria tenir un greu efecte en el sector turístic de cadascuna de les destinacions on es preveu una retallada tan important.

No obstant, des de Ryanair asseguren que, tal com es va anunciar el passat 16 de juliol, a causa de l'entrega tardana dels 30 avions d'aquest hivern, diverses bases de Ryanair es reduiran o es tancaran, però que cap ruta es veurà afectada, ja que seran ateses per vols des d'altres bases a partir del novembre, quan comenci l'horari d'hivern. A la resta d'Europa, el sindicat Balpa, que defensa els interessos dels pilots britànics de Ryanair, ha convocat jornades de vaga el 22 i el 23 de setembre i entre el 2 i el 4 de setembre.